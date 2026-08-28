Manresa Sona B convida la gent a la plaça Europa amb música i artistes locals
La proposta ha començat a les 6 de la tarda amb un tastet de Nuff Luv i ha anat guanyant públic al llarg de la tarda
Ruben Costa
La plaça d’Europa de Manresa ha acollit aquest divendres, a les 6 de la tarda, una nova edició del Manresa Sona B, una proposta dedicada a donar visibilitat als artistes de la ciutat. L’activitat ha començat puntualment a les 6 amb un parell de cançons de Nuff Luv, que ha reunit una quinzena de persones durant els primers vint minuts amb la intenció de sortir més tard novament a l’escenari.
DJ Sixo els ha agafat el relleu a 2/4 de 7 de la tarda, amb una sessió marcada pel reggaeton i la salsa. Progressivament, més persones s’han anat apropant a la plaça, on s’han repartit per les poques taules o han seguit dretes l’actuació. Poc abans de les 8 del vespre, a l’espai ja hi havia mig centenar de persones escoltat el discjòquei, que també han aprofitat per prendre alguna cosa al servei de bar instal·lat al centre de la plaça.
La programació continuarà fins a la mitjanit amb Biu Music, DJ Osato, Kiko 04, Javi Always i V.A.L.E.R.O.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les pluges canvien la tendència als boscos i activen la campanya de ceps a la Cerdanya
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»
- Les activitats per les persones grans, el millor aliat per combatre l’edatisme
- L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
- Carlos Llull, tècnic en climatització, alerta de l’error de posar l’aire condicionat a 18 graus: «No refreda més de pressa»
- Necrològiques del 27 d'agost de 2026