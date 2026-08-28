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Manresa Sona B convida la gent a la plaça Europa amb música i artistes locals

La proposta ha començat a les 6 de la tarda amb un tastet de Nuff Luv i ha anat guanyant públic al llarg de la tarda

Dj Sixo a la plaça d'Europa de Manresa, avui

Dj Sixo a la plaça d'Europa de Manresa, avui / Jordi Biel

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Ruben Costa

Manresa

La plaça d’Europa de Manresa ha acollit aquest divendres, a les 6 de la tarda, una nova edició del Manresa Sona B, una proposta dedicada a donar visibilitat als artistes de la ciutat. L’activitat ha començat puntualment a les 6 amb un parell de cançons de Nuff Luv, que ha reunit una quinzena de persones durant els primers vint minuts amb la intenció de sortir més tard novament a l’escenari.

El tastet de Nuff Luv al inici del concert, avui

El tastet de Nuff Luv al inici del concert, avui / Jordi Biel

DJ Sixo els ha agafat el relleu a 2/4 de 7 de la tarda, amb una sessió marcada pel reggaeton i la salsa. Progressivament, més persones s’han anat apropant a la plaça, on s’han repartit per les poques taules o han seguit dretes l’actuació. Poc abans de les 8 del vespre, a l’espai ja hi havia mig centenar de persones escoltat el discjòquei, que també han aprofitat per prendre alguna cosa al servei de bar instal·lat al centre de la plaça.

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La programació continuarà fins a la mitjanit amb Biu Music, DJ Osato, Kiko 04, Javi Always i V.A.L.E.R.O.

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