Mesures de prevenció per gaudir del Correfoc de Manresa amb seguretat
El ban de l’alcalde recull les recomanacions per a participants, veïnat, comerciants i públic en general
Regió7
Manresa tornarà a viure aquest dilluns 31 d’agost el Correfoc, un dels actes de foc més esperats de la festa major. Amb inici a la plaça Major, el Correfoc transcorrerà pel carrer de Sant Miquel, carrer de les Piques, plaça d’en Creus, carrer d'Arbonès, plaça de Palmira Jaquetti Isant, carrer de Santa Maria, plaça Gispert, carrer de Vilanova, Plana de l’Om, carrer Nou, carrer del Metge Planas, plaça i carrer de Pedregar, plaça del Carme, carrer del Cap del Rec i plaça Major.
Per tal de gaudir del Correfoc amb seguretat, el ban de l’alcalde recull tot un seguit de mesures, que es poden llegir íntegrament en aquest enllaç, i que es resumeixen a continuació:
Recomanacions per als i les participants:
- Informar-se prèviament del recorregut i de la ubicació dels punts d’assistència sanitària.
- Seguir les recomanacions de l'organització i dels serveis d’ordre.
- Utilitzar roba adient: de cotó, mànigues i pantalons llargs, mocador al coll, barret de roba, i sabates esportives de pell que agafin fort els peus.
- Protegir-se els ulls.
- Tapar-se les orelles per tal de disminuir els sorolls.
- No fer cadenes de més de tres persones.
- Girar en el sentit invers a les agulles del rellotge a les places.
- No envair l’espai on el grup de foc faci l’actuació, ni agafar-se o destorbar els seus membres.
- No demanar aigua al veïnat, a l’efecte d’evitar taps, relliscades i que la pirotècnia es mulli i exploti en lloc de cremar-se.
- No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.
Per al públic en general:
- En el cas que, per qualsevol circumstància, s’encengui la roba d’algú, es recomana a la persona afectada tirar-se a terra i rodolar per tal d’apagar les flames. Sobretot, no ha de córrer.
- En el cas de patir alguna lesió ocular, netejar-la amb aigua abundant i adreçar-se al punt d’assistència sanitària més proper.
- En el cas de patir alguna cremada, adreçar-se immediatament al punt d’assistència sanitària més proper.
- Evitar assistir a les activitats de foc amb cotxets i portar infants a les espatlles.
Per qualsevol necessitat d’assistència mèdica, els punts on dirigir-se estaran ubicats a:
- A la plaça Europa, carrer Sant Miquel, Plana de l’Om, a les places d’En Creus i de la Reforma, carrer dels Llops, plaça Palmira Jaquetti i Isant, carrer Santa Maria, plaça Gispert, carrer Barreres, carrer Sant Francesc, carrer Talamanca, passeig de la República i a les places Pedregar, del Carme i Major.
- El centre de coordinació i l’hospital de campanya se situaran a la plaça Europa.
Recomanacions per al veïnat i comerciants dels carrers i places per on transcorre el Correfoc:
- No estacionar vehicles als vials per on transcorre el Correfoc.
- Baixar els portals metàl·lics i/o persianes dels edificis, tancar portes, finestres i balcons i, protegir les obertures per impedir que entrin coets i/o guspires que podrien causar un incendi.
- Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartons gruixuts.
- Enrotllar els tendals exteriors dels habitatges i locals.
- No tenir roba estesa o altres elements com banderes o pancartes als balcons, finestres, etc.
- No tirar aigua als participants ni als espectadors.
- Netejar els patis exteriors per tal d’eliminar elements vulnerables i/o inflamables.
- Retirar, si és el cas, tots els elements de mobiliari col·locats que tinguin col·locats a la via pública per facilitar el pas del recorregut de l’activita
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