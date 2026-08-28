El nou espai d’oci a la Bellavista de Manresa inquieta els veïns
Temen que el volum de gent que pot atraure pertorbi la tranquil·litat del barri
Els veïns de la urbanització Bellavista de Manresa, amb el suport del barri del Xup i de Sol i Aire, han expressat la seva inquietud per l’obertura d’un nou espai d’oci a les antigues instal·lacions del club de tennis Tres Sets.
Rebatejat amb el nom de 3Sets, es tracta d’un lloc que s’ha adequat per dur-hi a terme el que popularment es coneix com un vespreig: copes en un ambient musical amb la possibilitat de fer tastos gastronòmics. Obrirà aquest dissabte un cop l’Ajuntament li hagi atorgat una llicència per activitats extraordinàries. Té previst fer-ho aquest mateix divendres.
Segons el president dels veïns de Bellavista, Carles Cortés, reactivar el club esportiu estaria bé, però no que s’organitzin «festes i concerts en una zona rústica, envoltada de barris i de cases on viu gent que vol tranquil·litat».
Considera que «és una barbaritat que s’autoritzi un tipus de festa d’aquest tipus en un entorn rural», amb un aforament de 500 persones. «Això pot suposar que entrin 200 o 300 cotxes», o que durant les 12 hores d’obertura, d’11 del migdia a 11 del vespre, «puguin passar més d’un miler de persones. És una barbaritat», insisteix. «Si hi ha una incidència, què faran?».
Una llicència extraordinària
Posa en dubte que amb una llicència per fer activitats extraordinàries es pugui obrir un espai d’oci lucratiu. En aquest cas poden fer 10 activitats l’any. Els veïns, però, temen que això es converteixi en habitual.
L’Ajuntament de Manresa té previst atorgar la llicència per activitats extraordinàries aquest mateix divendres. És per 10 activitats a l’any, amb un aforament màxim de 499 persones i dins un horari que és de les 11 del migdia a les 11 del vespre. Segons fonts del govern municipal, una llicència és un acte reglat. Si es compleixen tot un seguit de condicions sobre seguretat, aforament, mobilitat o sorolls, s’ha d’atorgar. En aquest cas compleixen amb tots els requisits que se'ls ha demanat, assegura el consistori.
Davant la inquietud dels veïns, l’Ajuntament explica que hi ha mantingut un contacte permanent i que ha tingut accés a tota la documentació. També afirma que vetllarà perquè es compleixi la normativa. La setmana vinent té previst una reunió amb representants veïnals per fer una valoració del primer cap de setmana de l’activitat.
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