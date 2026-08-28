Obre un nou espai d’oci a la urbanització Bellavista de Manresa
Només obrirà dies puntuals, i d’entrada ho farà aquest cap de setmana de festa major
Aquest dissabte obrirà a Manresa un nou espai d’oci a les antigues pistes de tennis dels Tres Sets, a la urbanització de la Bellavista. Rebatejat amb el nom de 3Sets, només té previst obrir puntualment per oferir copes, música i tastos gastronòmics.
D’entrada obrirà de les 11 del migdia a les 11 del vespre. Segons els seus promotors, la idea és generar un ambient sa, i tranquil, amb vistes a Montserrat, per fer el que popularment es coneix com un vespreig.
Amb un aforament màxim de 500 persones, obre amb una llicència municipal per dur a terme activitats extraordinàries que s’atorga per organitzar actes esporàdics i puntuals, en aquest cas un màxim de 10 a l’any.
Segons els promotors de la iniciativa, la idea és, més endavant, reobrir el club esportiu dels Tres Sets, amb bar i restaurant.
L’obertura d’aquest nou espai ha generat inquietud entre els veïns, que creuen que una activitat d’aquest tipus no s’hauria de poder dur a terme per les molèsties que pot generar.
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