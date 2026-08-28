Oxigen porta la seva música electrònica a la Plana de l’Om de Manresa
La proposta neix de Manresa No És Grisa i enguany s’ha traslladat de plaça per poder donar cabuda a tot el públic que hi vagi fins a la matinada
Ruben Costa
La Plana de l’Om de Manresa s’ha convertit enguany en l’escenari de la música electrònica d’Oxigen, una proposta organitzada per Manresa No És Grisa que s’ha traslladat d’escenari en relació amb l’any passat per guanyar espai. A les 7 de la tarda, el primer dj. ha començat puntualment la sessió amb música disco davant d’un públic que ja esperava delerós l’inici de l’activitat.
Unes 40 persones ocupaven inicialment l’espai, on han deixat prpu lloc per qui ja tingués ganes de ballar. La proposta compta amb altaveus potents, pantalles i una decoració d’estil modern, amb plantes artificials, boles de disc penjades i núvols decoratius al voltant de la plaça. També s’han instal·lat focus que permetran transformar l’ambient a mesura que avanci la nit.
A mesura que ha anat avançat el vespre han anat arribant més persones per seguir l’espectacle, amb les actuacions d’Animalistic, Raaachi, Nesi i Shitake.
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