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Tots els concerts de la Festa Major de Manresa 2026: on es fan i qui actua?

Quatre localitzacions de la ciutat es convertiran en l'escenari dels xous de la nit de la gran festa amb artistes reconeguts del panorama musical català

Algunes de les propostes musicals que ompliran l'agenda de la Festa Major de Manresa 2026

Algunes de les propostes musicals que ompliran l'agenda de la Festa Major de Manresa 2026 / arxiu

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Regió7

Manresa

Plaça Sant Domènec

Divendres 28 d'agost

LA TROPICAL

A les 23 h

Amb un directe vibrant, posada en escena espectacular i una gran qualitat musical, La Tropical farà gaudir d’una nit plena de festa amb grans èxits actuals, clàssics de sempre i els millors ritmes llatins i de ball.

A continuació,

FESTA FLAIX ON TOUR

La festa més explosiva de l’estiu arriba a la Festa Major. Flaix FM transformarà la plaça en una gran pista de ball amb els DJ de l’emissora Jaume Riu, Hèctor Ortega i Edgar Manchado.

Dissabte 29 d'agost

RÖCKSIE

A les 23 h

Grup de versions que sacseja amb temes actuals d’artistes com Lady Gaga o Billie Eilish i amb clàssics de grups com Abba, impregnats de l’essència del rock i el metal. La banda recupera els grans hits dels 80, 90 i 2000 amb energia actual.

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LES QUE FALTABAND

Banda de versions catalana 100% femenina, que reivindica la presència de les dones als escenaris mitjançant un espectacle molt festiu amb música, dansa i coreografies.

Diumenge 30 d'agost

ROCK’N HITS

A les 23.30 h

Banda de versions d’estils i temes molt variats i de totes les èpoques.

A continuació,

DJ BACARDIT

David Bacardit Mirabet és un discjòquei i animador de Tremp (Lleida), que s’ha convertit en un dels DJ més virals a TikTok, on és conegut pel seu lema “Gaaaas”.

Carrer Sallent

Dissabte 29 d'agost

MIKI NÚÑEZ

A les 23 h

“A volar” és el nom de la nova gira de l’artista terrassenc, una proposta de directe renovada, en què combinarà els seus èxits més coneguts amb els nous llançaments per reafirmar-se com un dels artistes més potents de l’escena musical catalana actual.

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TWO FUCKING DJ’S

Quan un DJ de festes majors i un DJ de club d’Eivissa es troben, només pot passar una cosa: festa grossa. March Pich + Ferry B= Two Fucking DJ’s, un duet freestyle creat per fer ballar a tothom, sense etiquetes i sense mirar el rellotge

Diumenge 30 d'agost

BUHOS

A les 23.30 h

Buhos celebra 20 anys de trajectòria i farà parada a Manresa per celebrarho. El grup porta un directe potent i festiu, que convertirà el concert en un moment inoblidable.

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DJ CAPDE

Referent de les sessions populars amb el seu DJ Capde Show. Com a productor, va publicar el seu primer remix el 2020 i ha col·laborat amb diversos artistes catalans de moda.

Plana de l'Om

Divendres 28 d'agost

OXIGEN

A partir de les 19 h

Música electrònica amb Animalistic, Raaachi, Nesi i Shitake.

Plaça porxada

Divendres 28 d'agost

IV FESTA COCOTOWN

Després del ball de nit amb Montgrins

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Festa temàtica amb la millor música de moda i interacció amb el públic. Hi haurà confeti, globus, pals lluminosos, CO2, xanquers, animació i xou amb ballarins i ballarines.

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