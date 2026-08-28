Tots els concerts de la Festa Major de Manresa 2026: on es fan i qui actua?
Quatre localitzacions de la ciutat es convertiran en l'escenari dels xous de la nit de la gran festa amb artistes reconeguts del panorama musical català
Regió7
Plaça Sant Domènec
Divendres 28 d'agost
LA TROPICAL
A les 23 h
Amb un directe vibrant, posada en escena espectacular i una gran qualitat musical, La Tropical farà gaudir d’una nit plena de festa amb grans èxits actuals, clàssics de sempre i els millors ritmes llatins i de ball.
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FESTA FLAIX ON TOUR
La festa més explosiva de l’estiu arriba a la Festa Major. Flaix FM transformarà la plaça en una gran pista de ball amb els DJ de l’emissora Jaume Riu, Hèctor Ortega i Edgar Manchado.
Dissabte 29 d'agost
RÖCKSIE
A les 23 h
Grup de versions que sacseja amb temes actuals d’artistes com Lady Gaga o Billie Eilish i amb clàssics de grups com Abba, impregnats de l’essència del rock i el metal. La banda recupera els grans hits dels 80, 90 i 2000 amb energia actual.
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LES QUE FALTABAND
Banda de versions catalana 100% femenina, que reivindica la presència de les dones als escenaris mitjançant un espectacle molt festiu amb música, dansa i coreografies.
Diumenge 30 d'agost
ROCK’N HITS
A les 23.30 h
Banda de versions d’estils i temes molt variats i de totes les èpoques.
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DJ BACARDIT
David Bacardit Mirabet és un discjòquei i animador de Tremp (Lleida), que s’ha convertit en un dels DJ més virals a TikTok, on és conegut pel seu lema “Gaaaas”.
Carrer Sallent
Dissabte 29 d'agost
MIKI NÚÑEZ
A les 23 h
“A volar” és el nom de la nova gira de l’artista terrassenc, una proposta de directe renovada, en què combinarà els seus èxits més coneguts amb els nous llançaments per reafirmar-se com un dels artistes més potents de l’escena musical catalana actual.
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TWO FUCKING DJ’S
Quan un DJ de festes majors i un DJ de club d’Eivissa es troben, només pot passar una cosa: festa grossa. March Pich + Ferry B= Two Fucking DJ’s, un duet freestyle creat per fer ballar a tothom, sense etiquetes i sense mirar el rellotge
Diumenge 30 d'agost
BUHOS
A les 23.30 h
Buhos celebra 20 anys de trajectòria i farà parada a Manresa per celebrarho. El grup porta un directe potent i festiu, que convertirà el concert en un moment inoblidable.
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DJ CAPDE
Referent de les sessions populars amb el seu DJ Capde Show. Com a productor, va publicar el seu primer remix el 2020 i ha col·laborat amb diversos artistes catalans de moda.
Plana de l'Om
Divendres 28 d'agost
OXIGEN
A partir de les 19 h
Música electrònica amb Animalistic, Raaachi, Nesi i Shitake.
Plaça porxada
Divendres 28 d'agost
IV FESTA COCOTOWN
Després del ball de nit amb Montgrins
Festa temàtica amb la millor música de moda i interacció amb el públic. Hi haurà confeti, globus, pals lluminosos, CO2, xanquers, animació i xou amb ballarins i ballarines.
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