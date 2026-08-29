Aloy critica la Manresa ‘rondinaire’ i apel·la a l’orgull col·lectiu de ser manresà
Al discurs institucional de la festa major fa una crida a preservar la solidesa democràtica, ara amenaçada, diu
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha contraposat la Manresa rondinaire, aquella que dia sí i dia també es queixa de la ciutat, amb els valors que ha transmès la pregonera de la festa major d’enguany, Estel Blay, de lluitar, no haver de demanar perdó pels somnis de cadascú, i aprendre que caure no és un fracàs sinó un estímul per tornar-se a alçar.
El saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa s’ha omplert per assistir al que ha estat el tret de sortida institucional de la festa major. El pregó ha anat a càrrec aquest any a càrrec de l’enginyera i doctora en Ciència Aeroespacial i Tecnologia manresana, Estel Blay. El consistori s’ha engalanat per a l’ocasió amb la catifa de vellut a les escoles, les imatges de la imatgeria al vestíbul i els domassos als balcons.
Aloy ha donat la benvinguda als assistents i ha passat la paraula a la regidora de Cultura, Tània Infante. Infante ha assegurat que Manresa és una ciutat orgullosa, oberta i capaç d’oferir oportunitat a la seva gent jove. Blay en seria una mostra.
L’alcalde ha tancat l’acte amb un discurs institucional durant el qual ha dit que Blay és un exemple de l’orgull manresà, no tan sols pel seu vessant professional sinó també pels seus «valors sòlids i inspiradors».
Li ha agraït la seva defensa de la llengua catalana, i ha assegurat que Manresa és el resultat d’un esforç col·lectiu. «No hi ha murs impossibles, els límits ens els posem nosaltres mateixos», i ha apel·lat a l’orgull col·lectiu de ser manresans.
Ha criticat la Manresa rondinaire, la que proposa solucions màgiques que no existeixen i la que promou divisions que posen en perill la cohesió social. «Hem de preservar la solidesa democràtica, avui amenaçada», ha acabat dient.
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