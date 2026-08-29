La cercavila popular de la festa major conquereix el centre de Manresa
Ha començat a la plaça Major després d’una sonada tronada
És possible veure en un mateix acte trabucaires, dansares de grups folklòrics, bastoners, part de la imatgeria de Xàldiga, tabalers, gegants i castellers? A Manresa sí. A la cercavila popular que tots de grups han protagonitzat aquest dissabte a la tarda pel centre de la ciutat.
Tot ha començat quan s’han lliurat els rams a la geganta, a la pubilla i a la gegantona dels geganters de Manresa al vestíbul de l’Ajuntament. No s’hi cabia i fins i tot era difícil arribar-hi. Fet això, ha tocat el torn de la tronada. Una mena d’acte simbòlic per donar principi a la cercavila i recordar tothom, perquè s’ha sentit fort, que Manresa és de festa major.
Han encès la metxa de la rengla de pólvora la pregonera d’enguany, l’enginyera aeroespacial Estel Blay; la regidora de Cultura, Tània Infante; i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. La plaça Major de Manresa ha quedat plena de fum. Per si algú no ha tingut prou soroll de petards, els trabucaires del casal Cultural i els del Campanar de Benicarló, s’han encarregat de fer més soroll encara, i han encapçalat la cercavila popular.
Tots els grups
El periodista Carles Jódar ha estat l’encarregat d’anar presentant cadascun dels grups que sortien de sota els porxos de l’Ajuntament en direcció al centre. Darrere els trabucaires, el grup folklòric Santa Cecília d’Osca; l'escola de dansa del Casal Cultural de Dansaires Manresans; els tabalons de Xàldiga amb la Tremenda i la Traqueta tirant cebetes; la Víbria, el Drac, la Mulassa i el Coll Llarg i els tabalers de Xàldiga per escalfar motors de cara a la mostra d’aquest dissabte al vespre; l’hereu i la pubilla de Manresa i els del Pont Llarg; els gegants del Poble Nou; els gegants Miquelet o Maria del Xup; els gegants de Badalona, la colla convidada d’aquesta festa major; els gegants de Manresa; el lleó de la ciutat, els bastoners de l'Agrupació, i els castellers dels Tirallongues.
Jeroni i Badamar
Jeroni i Badamar són els gegants de Badalona, compleixen enguany 80 anys. Coneguts també com els gegants del Corpus, perquè antigament els gegants vells sortien per la festivitat del Corpus. Els gegants de Manresa van assistir a la trobada de gegants amb corona que es va celebrar a Badalona el maig passat amb motiu, precisament, els 80 anys, i ara han tornat la visita.
També ha destacat la presència dels bastoners Sant Jordi del Grup de l’Agrupació Cultural. Després d’un temps sense sortir per la festa major, s’hi han tornat a engrescar un cop van participar en la trobada nacional de bastoners a Barberà.
Com sempre, el Coll Llarg de Xàldiga, ha trencat el protocol de la cercavila i ha tret el cap a la Xixonenca del carrer Guimerà per demanar unes orxates, fet que ha generat expectació.
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