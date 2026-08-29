Un cotxe s’encasta contra sis vehicles estacionats a Manresa
L’accident s’ha produït a la cruïlla del carrer de Sant Jaume amb el carrer de Sant Magí i hi han intervingut el SEM i una dotació dels Bombers
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Un cotxe ha xocat contra sis vehicles estacionats aquesta matinada a Manresa. L’accident ha tingut lloc a les 1.06 hores a la cruïlla del carrer de Sant Jaume amb el carrer de Sant Magí, a l’altura del número 49.
Fins al lloc de l’accident s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
El vehicle ha impactat contra sis cotxes que es trobaven estacionats. De moment, no han transcendit les causes de l’accident ni si hi ha hagut persones ferides.
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