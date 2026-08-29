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Un cotxe s’encasta contra sis vehicles estacionats a Manresa

L’accident s’ha produït a la cruïlla del carrer de Sant Jaume amb el carrer de Sant Magí i hi han intervingut el SEM i una dotació dels Bombers

Lloc del xoc aquesta matinad a a Manresa

Lloc del xoc aquesta matinad a a Manresa / Google Maps

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Núria León

Núria León

Manresa

Un cotxe ha xocat contra sis vehicles estacionats aquesta matinada a Manresa. L’accident ha tingut lloc a les 1.06 hores a la cruïlla del carrer de Sant Jaume amb el carrer de Sant Magí, a l’altura del número 49.

Fins al lloc de l’accident s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

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El vehicle ha impactat contra sis cotxes que es trobaven estacionats. De moment, no han transcendit les causes de l’accident ni si hi ha hagut persones ferides.

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