Estel Blay, de Manresa a Mart, la nova pregonera de la Festa Major 2026
L’enginyera aeroespacial i doctora en Ciència Aeroespacial i Tecnologia pronunciarà el pregó el 29 d’agost al Saló de Sessions de l’Ajuntament
Ruben Costa
Estel Blay Carreras serà la nova pregonera de la Festa Major de Manresa 2026. L’acte tindrà lloc el dissabte 29 d’agost, a 2/4 d’1 del migdia, al Saló de Sessions de l’Ajuntament.
Nascuda a Manresa l’any 1986, Blay és enginyera aeroespacial i doctora en Ciència Aeroespacial i Tecnologia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és program manager a l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), en col·laboració amb l’ESA Phi-LabNET Spain, i gerent sènior de desenvolupament de negocis a GlobalTrust.
Un dels episodis més destacats de la seva carrera va arribar amb la missió Hypatia II, en què va participar com una de les set integrants de l’expedició que simulava una missió humana a Mart al desert de Utah, als Estats Units. La iniciativa, formada íntegrament per dones, buscava avançar en la recerca sobre l’exploració marciana i donar visibilitat al paper femení en els àmbits STEM. Durant l’expedició, celebrada el febrer de 2025, Blay va assumir les funcions de científica i responsable de salut i seguretat de la tripulació. La missió també va permetre investigar noves possibilitats per a les futures expedicions espacials, entre elles l’ús de la sang menstrual com a fertilitzant per als cultius, en una aposta per aprofitar els recursos disponibles i avançar cap a missions més sostenibles.
Comandant de la Hypatia III
La relació de Blay amb Hypatia continuarà el 2027, quan assumirà el càrrec de comandant de la missió Hypatia III. En aquesta nova expedició tindrà responsabilitats de lideratge i cohesió de l’equip, a més de treballar en la promoció del projecte i en la cerca de patrocinadors i col·laboracions.
La trajectòria de l’enginyera manresana també ha estat reconeguda aquest any amb el Premi Rosa Argelaguet, que ha rebut conjuntament amb Anna Bach Valls per la seva trajectòria professional i les seves aportacions en l’àmbit científic. Blay també treballa per apropar la ciència i l’exploració espacial a la societat i reivindica la necessitat de crear referents femenins en els àmbits científics i tecnològics. Una trajectòria que ara la portarà a posar la seva ciutat natal al centre, com a pregonera de la Festa Major de Manresa.
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