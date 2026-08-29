Festa Major de Manresa 2026: un 30 d'agost de cultura popular i espectacles que il·uminaran la ciutat
Una nit amb més de 400 drons, castell de focs i el concert de Buhos per donar pas a l'últim dia de la festivitat
Regió 7
Aquest diumenge 30 d'agost és un dels dies més destacats i carregat d'activitats de la Festa Major de Manresa. La jornada arrencarà amb el toc de matinades i les semifinals i finals que decidiran els guanyadors del Torneig d'Interclubs de Festa Major, seguits de més actes per gaudir el penúltim dia de la festivitat. La jornada clourà amb el cel de la capital bagenca amb il·luminat per l'espectacle de drons i el castell de focs, que donaran pas als últims concerts, entre els quals actuarà Buhos.
Diumenge, 30 d’agost
El més destacat: El Diumenge és un dels grans moments de la Festa Major de Manresa. El dia arrenca amb el toc de matinades i la cultura popular i culmina al Parc de l’Agulla amb un espectacle de 400 drons i el tradicional Castell de focs.
- 8:00 – Toc de matinades (Sortida de Casa Caritat)
- 9:30 – Torneig Interclubs de Festa Major, semifinals i finals (Camp de futbol de Les Cots)
- De 10:00 a 14:00 – Visita a la Torre Lluvià (Torre Lluvià)
- 10:15 – Om Barroc. Ioga i contemplació (Museu del Barroc de Catalunya)
- 10:45 – Seguici de la Festa Major (De la plaça Major a la Seu)
- A continuació – Plantada de la imatgeria (Davant de la Basílica de Santa Maria de la Seu)
- 11:00 – Diada Castellera de Festa Major (Plana de l’Om)
- 11:00 – Missa solemne (Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu)
- Després de missa – Seguici de la Festa Major de la Seu a la plaça Major (De la Seu a la Plaça Major)
- A continuació – Ballada de la imatgeria (Plaça Major)
- A continuació – Ballada participativa (Plaça Major)
- A continuació – Ballada de sardanes (Plaça Major)
- 12:00 – Màgia entre fils (Museu de l’Aigua i el Tèxtil)
- 17:00 – Titelles “Toc, toc! Qui hi ha?” (Espai Plana de l’Om)
- A partir de les 18:00 – Festival Microscopies (Anella Verda)
- 18:00 – Cercavila de la Pubilla i l’Hereu de Manresa 2026 (Inici al carrer Talamanca)
- 18:00 – Actuació de la Casa de Andalucía (Plaça Major)
- De 18:00 a 21:00 – Zona de jocs infantils (Parc de l’Agulla)
- 18:00 i 21:00 – Teatre “L’auca del Sr. Pera” (Teatre Conservatori)
- 18:30 – Acte de comiat de la Pubilla i l’Hereu de Manresa 2025 i proclamació de la Pubilla i l’Hereu de Manresa 2026 (Plaça Sant Domènec)
- 19:00 – Festa Holi (Jardins del Casino)
- 19:30 – Concert “El jardí dels sentits” (Pla de la Mina)
- 21:30 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III, 2n tram)
- 22:00 – Drons al cel de l’Agulla (Parc de l’Agulla)
- A continuació – Castell de focs (Parc de l’Agulla)
- 22:30 – Dansa d’arrel (Plaça Major)
- 23:30 – Rock’n Hits (Plaça Sant Domènec)
- A continuació – DJ Bacardit (Plaça Sant Domènec)
- 23:30 – Buhos (Carrer Sallent)
- A continuació – DJ Capde (Carrer Sallent)
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