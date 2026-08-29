Festa Major de Manresa 2026: què fer aquest dissabte 29 d'agost?
El concert de Miki Núñez , la Tronada Manresana i el Festival Microscopies, entre les propostes destacades de la jornada
Regió7
Manresa encararà aquest dissabte 29 d’agost una de les jornades més intenses de la Festa Major. El dia començarà amb exposicions, tornejos esportius i propostes culturals i arribarà al vespre amb alguns dels actes més destacats de la jornada, com la Tronada Manresana i la cercavila popular, la trobada de bateries, el Festival Microscopies, la Nit Fluor, la Mostra del Correfoc i el concert de Miki Núñez i altres concerts repartits per diferents espais de la ciutat.
A continuació, totes les propsostes de la jornada:
De 9 a 13 h · Carrer Abat Oliba
4a EXPOSICIÓ-TROBADA DE VEHICLES CLÀSSICS I CLÀSSICS ESPORTIUS. Mostra de vehicles clàssics i esportius. Més informació a bielaclubmanresa.com i al perfil d’Instagram @classics_bcn.
9 h · Pavelló Ateneu Les Bases
TORNEIG 3X3 DE BÀSQUET. Inici de la competició de Festa Major.
10 h · Museu de l’Aigua i el Tèxtil
TALLER D’ENCORDATS. Activitat per descobrir l’encordat i diferents tècniques per treballar amb cordes i fibres. Cada participant crearà un revister. Adreçat a persones adultes. Preu: 15 euros, amb material inclòs. Cal reservar plaça.
11 h · Pla de la Mina
«LA MUNTANYA TÉ OLOR D’ESTIU». Activitat del Festival Microscopies a càrrec de l’artista Marco Ranieri.
12.30 h · Saló de Sessions de l’Ajuntament
PREGÓ INSTITUCIONAL. A càrrec d’Estel Blay Carreras, doctora en Ciència i Tecnologia Aeroespacials, amb la intervenció musical de l’Orfeó Manresà.
De 16 h a 23h · Camps de futbol de Les Cots i la Balconada
TORNEIG INTERCLUBS DE FESTA MAJOR. Fase de grups amb equips masculins i partits de 30 minuts.
16.45 h · Saló de Sessions de l’Ajuntament
RECEPCIÓ DELS GRUPS PARTICIPANTS EN LA 41a ORENETA D’OR CIUTAT DE MANRESA
De 17 a 21 h · Plaça Neus Català i Pallejà
TORNEIG 3X3 DE BÀSQUET. Finals de la competició de Festa Major.
17.15 h · Vestíbul de la planta baixa de l’Ajuntament
LLIURAMENT DELS RAMS A LA GEGANTA, LA PUBILLA I LA GEGANTONA
17.30 h · Plaça Major
TRONADA MANRESANA I CERCAVILA POPULAR. A càrrec de Pirotècnia Tomàs.
A continuació, cercavila amb la participació de colles castelleres, trabucaires, dansaires, bastoners, geganters, tabalers, diablons i dracs, entre altres entitats de cultura popular de Manresa i d’altres municipis convidats.
18 h · Camp de futbol de terra del Congost
1r TORNEIG PETANCA CIUTAT DE MANRESA. Organització i inscripcions al Club Petanca Tossal Manresa.
18 h · Pavelló Nou Congost
X TROFEU CIUTAT DE MANRESA DE BÀSQUET FEMENÍ. Partit entre el Manresa Club Bàsquet Femení i el Club Bàsquet Igualada.
A partir de les 18 h · Anella Verda
FESTIVAL MICROSCOPIES. Itinerari d’art i natura a l’Anella Verda, amb sortida a l’inici del camí de Rajadell i Pla de la Mina. L’activitat es farà els dies 28, 29 i 30 d’agost a partir de les 18 h i fins que es faci fosc.
18 h · Centre d’Aigua de Can Font
VISITA GUIADA. Visita a l’antic mas de Can Font, la cisterna medieval i els elements vinculats a la gestió tradicional de l’aigua. També es podrà veure l’audiovisual «Els sons de l’aigua» i les exposicions permanents del centre. Preu general: 4 euros; jubilats i joves fins a 18 anys, 2 euros; menors de 7 anys, gratuït. Cal reservar plaça.
18 h · Centre d’Interpretació de la Séquia
CONTACONTES «EL PARC DE L’AGULLA». L’autora Núria Robles narrarà una història inspirada en el llac i en l’entorn del Parc de l’Agulla. Activitat gratuïta amb reserva prèvia.
18.30 h · Pavelló del Pujolet
47è TROFEU LES CODINES DE FUTBOL SALA. Presentació de la primera plantilla i partit entre el Covisa Manresa i el Barça Atlètic.
18.30 h · Plaça Major
ARRIBADA DE LA CERCAVILA I BALLS POPULARS. Actuació de les entitats participants en la cercavila.
19 h · Cripta de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu
TRÍDUUM DE PREGÀRIA ALS COSSOS SANTS
19 h · Plaça Sant Domènec
17a TROBADA DE BATERIES DE MANRESA. Participació de La Banda Röcksie i coordinació d’Ernest Larroya Torregrosa. Inscripcions gratuïtes.
19 h · Jardins del Casino
ESPECTACLE «MIRA’T». Un home i una gran balança protagonitzen un espectacle que, a través de pesos i contrapesos, explora els límits de l’equilibri. A càrrec de Circ Pànic.
De 19 a 3 h · Parc de la Seu
LA SEU DEL HIP-HOP. Cultura urbana i hip-hop amb tallers de monopatí, grafitis, rap i concerts, entre altres activitats.
A les 19.30 i 20.30 h · Pla de la Mina
DANSA «ESCALES DE LA ROSER». Acció de dansa del Festival Microscopies amb Laura Marsal i Marçal Ayats al violoncel.
19.30 h · Plaça Europa
BALL DE DANSES D’ARREU DEL MÓN. Actuació del grup Giravolt.
20 h · Teatre Conservatori
MONÒLEG «PARE NOSTRE QUE ESTÀS EN EL SOSTRE». Charlie Pee torna a Manresa després de l’èxit de «Mamasita» amb un monòleg carregat d’humor. Entrades a Kursaal.
21.30 h · Jardins del Casino
NIT FLUOR. Festa amb DJ, llums ultraviolats, maquillatge fluor i moltes sorpreses. Es recomana portar roba blanca. Activitat pensada per a joves de 12 a 16 anys.
21.30 h · Parc de Puigterrà
OBSERVACIÓ DEL CEL. Observació d’objectes celestes amb telescopi, oberta a tots els públics.
21.30 h · Passeig de Pere III (2n tram)
BALL DE FESTA MAJOR. Ball a la fresca al Bar Plaça, amb música de Jordi Soler.
21.30 h · Plaça Major
MOSTRA DEL CORREFOC. Tastet del Correfoc que se celebrarà el 31 d’agost, amb l’actuació de Quants Band i una mostra del bestiari i les colles participants. L’activitat es podrà seguir també a través d’una pantalla gran instal·lada a la plaça Major.
De 22 a 3:30 h · Plana de l'Om
SUPERHITS. Selecció dels millors hits de pop, disco i indie combinat amb els clàssics de sempre i la música més actual. Amb Pepe Revolution i MMMeel DJ.
22.30 h · Plaça Neus Català i Pallejà
BALLADA DE SWING. Música en directe, energia i ambient social.
23 h · Plaça Major
41a ORENETA D’OR CIUTAT DE MANRESA. Mostra de dansa folklòrica d’intercanvi amb l’actuació del Casal Cultural Dansaires Manresans i del Grupo Folklórico Santa Cecilia d’Osca.
23 h · Carrer Sallent
MIKI NUÑEZ. "A volar” és el nom de la nova gira de l’artista terrassenc, una proposta de directe renovada, en què combinarà els seus èxits més coneguts amb els nous llançaments per reafirmar-se com un dels artistes més potents de l’escena musical catalana actual
A continuació · Plaça Major
TWO FUCKING DJ’S. March Pich i Ferry B oferiran una sessió de freestyle per tancar la nit amb música i festa.
23 h · Plaça Sant Domènec
RÖCKSIE. Grup de versions amb temes actuals i grans èxits de les dècades dels 80, 90 i 2000.
A continuació
LES QUE FALTABAND. Banda catalana de versions íntegrament femenina que reivindica la presència de les dones als escenaris amb un espectacle de música, dansa i coreografies.
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