La Festa Major de Manresa de fa un segle: una celebració de cinc dies amb gegants, música i partits de futbol
La festa d’ara fa cent anys va incloure actes tradicionals, com les tronades, les ballades de gegants i nans, els concerts i les funcions religioses, però també d’altres que es feien per primer cop, com ara la cursa ciclista urbana, que es va celebrar fins fa uns anys
Un segle enrere, del 28 d’agost a l’1 de setembre de l’any 1926, es va celebrar la tradicional Festa Major de Manresa.
Seguint amb la tradició de feia dècades, a les dotze del migdia del dia 29 els gegants i nans van sortir de la Casa de la Ciutat. També ho va fer el pregoner, que tenia la feina de fer conèixer entre els manresans el programa d’actes de la festa. I ho feia recitant-lo pels carrers de la ciutat acompanyat per la Banda del Batalló de Reus, que era el regiment d’infanteria que llavors estava establert a la caserna del Carme. Un cop tornaven a la plaça Major, era el moment de la tradicional tronada i, seguidament, es va fer un concert a càrrec de la banda i una audició de sardanes interpretada per la cobla Barcelona.
A la Cooperativa Obrera Manresana del carrer Infants (conegut popularment com a Esquilets) també hi va haver una audició de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Sant Sadurní d’Anoia. Anys més tard, al local de la Cooperativa s’hi obriria el teatre i cinema Apolo.
A dos quarts de quatre de la tarda, La Principal del Bages va fer un concert a l’Ateneu Obrer del carrer de les Piques; es van fer sessions de cinema i atraccions al Conservatori, al Cafè Mundial i al Teatre Nou del passeig.
A les quatre en punt es va fer el tradicional repartiment de bons de pa i de carn per als pobres, al col·legi de Sant Ignasi i, paral·lelament, els gegants i nans van sortir pels carrers de la ciutat.
Una hora més tard va començar un partit de futbol entre el CE Manresa i el Llevant al camp del Pujolet, i a la mateixa hora, al camp del Flor de Lis (davant de l’escorxador municipal), se’n va disputar un altre, en aquest cas entre el CE Sant Vicenç i el Flor de Lis. Va ser cap a les sis de la tarda quan l’aviador Canudas havia de fer un vol en helicòpter per sobre la ciutat, i així ho va fer. L’aterratge i enlairament es van fer des del camp dels Barrets, a la Plana del Pont Nou, al costat de les naus de la fàbrica de pneumàtics Pirelli.
A la mateixa hora, es van fer balls a l’Ateneu Obrer (passeig) i a la Cooperativa Obrera. A banda, a la Joventut Carlista del carrer Sabateria es van fer més audicions de sardanes.
A les set tocades, la basílica de la Seu va acollir una funció religiosa en què es va fer el cant de les solemnes completes, la darrera pregària del dia que fa l’Església catòlica.
Cap a les nou del vespre es va fer un concert gratuït a la plaça del Grup Escolar (l’actual plaça Espanya) i a les deu va arribar el torn de les sarsueles, com "La canción del Olvido" a la Cooperativa Obrera i "Los guapos" al Cor de la Unió (que es trobava al carrer Arcos, que més tard es va canviar per l’actual Flors de Maig); també es van fer balls a l’Ateneu Obrer i sardanes al Casal Regionalista, a la Joventut Carlista, cinema al Conservatori, als cafès Mundial i Alhambra i als teatres Nou i Modern.
El dilluns 30 era, i encara és, el dia central de la Festa Major. Per això, a les deu del matí, van sortir de la Casa de la Ciutat la Banda del Batalló de Reus amb la corporació municipal, gegants, nans, timbals, trompeters i heralds a cavall, com també el banderer, que feia onejar la bandera de la ciutat. La comitiva va fer via fins a la basílica de la Seu, on es van celebrar els Sants Oficis amb música interpretada per la Capella de la Seu i un caputxí va fer un sermó.
A la mateixa hora, la Penya Ciclista Bonavista —que s’havia fundat aquell any— celebrava una gran cursa ciclista urbana amb una ruta de 65 quilòmetres i quaranta voltes a un circuit que sortia de la Bonavista, baixava pel Grupo Escolar —encara no estava urbanitzat el tram superior del passeig—, Guimerà, Infants (actualment Sant Joan Baptista de la Salle), carretera de Vic i fins a arribar de nou a la Bonavista. Aquesta prova, que amb el temps es va convertir en un dels actes més tradicionals del programa de la Festa Major, s’ha celebrat fins fa uns anys.
Un cop acabat l’ofici religiós, a les dotze del migdia, es va fer a la Plaça Major una altra tronada, així com un concert de la Banda del Batalló. A la Cooperativa Obrera s’hi va fer un concert-vermut interpretat per la cobla La Principal de Sant Sadurní d’Anoia.
A partir de la una, cada casa manresana va acollir el seu particular dinar de Festa Major, rebent els convidats que, aprofitant els descomptes especials que feien les companyies de trens i d’òmnibus, es desplaçaven a la ciutat.
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