Festa Major de Manresa: L’espectacle de drons de diumenge serà un dels més grans que ha fet CroStars Aerial
L’empresa manresana, que és fruit de la suma d’Aerial Productions i de la xinesa CroStars, presumeix d’haver fet propostes amb drons arreu de l’estat i d’Europa
Ruben Costa
A partir de les 10 de la nit, el Parc de l’Agulla de Manresa acollirà demà una coreografia aèria de 15 minuts en què 400 drons formaran 16 figures inspirades en la cultura manresana i les tradicions de la festa major. Darrere d’aquest espectacle hi ha CroStars Aerial Shows, una empresa amb seu a Manresa que també té un peu a Xangai. El seu responsable, Ramir Lanau, que viu a la capital del Bages des del 1985, assegura que l’espectacle de la festa major serà un dels de més volum que han fet a Espanya, tot i que n’han fet de més grans. Admet que poder actuar a casa seva és una satisfacció. La companyia va néixer de l’aliança entre la manresana Aerial Productions i l’empresa xinesa CroStars, una col·laboració que es va posar en marxa el 2024 amb l’objectiu de portar a Europa espectacles de drons de gran format.
Rècord Guinness
Al capdavant del projecte hi ha Lanau, responsable d’Aerial Productions i director de CroStars Aerial Shows. El maig del 2026, tres empreses es van reunir per fer un espectacle a Dujiangyan d’un total de 33.615 drons, en què tota la programació i part dels drons van anar a càrrec de l’empresa manresana. Quan encara no s’havien ajuntat, els espectacles de CroStars, que va néixer l’any 2016 a Xangai, havien arribat a diferents punts del món. També havia dissenyat actes a França, a Grècia i a Itàlia, i entre els seus clients figuren Louis Vuitton, Cartier i Kia. També ha produït espectacles als Estats Units, als Emirats Àrabs, a Indonèsia i al Brasil.
CroStars compta amb tecnologia pròpia per controlar els eixams de drons i sincronitzar-ne els moviments. Els aparells incorporen sistemes de posicionament i il·luminació LED; ofereixen una il·luminació amb 16 milions de colors i són dirigits des d’un centre de control, des del qual es coordina tota la coreografia. Els drons també són capaços de reproduir codis QR de grans dimensions, fet que suposa una oportunitat per a les accions relacionades amb el màrqueting i la publicitat als shows. Per mantenir la precisió durant el vol, CroStars utilitza tecnologia de posicionament RTK, un sistema que permet determinar la ubicació dels drons amb molta més precisió que el GPS convencional. Això és especialment important quan centenars d’aparells han de mantenir unes posicions concretes i evolucionar simultàniament.
En definitiva, l’espectacle de demà servirà per mostrar al públic de Manresa una tecnologia que ha portat CroStars Aerial Shows a diferents escenaris i una nova forma d’expressió audiovisual.
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