La Mostra del Correfoc de Manresa exhibeix el seu poder de convocatòria
La plaça Major queda petita durant l'espectacle de foc
La Mostra del Correfoc de Manresa ha demostrat un any més el seu poder de convocatòria i aquest dissabte al vespre ha omplert la plaça Major. Per la plaça han desfilat tots els elements del correfoc de Xàldiga començat per la seva imatgeria: Drac, Víbria, Gàrgola, Asmodeu, i les eixelebrades Coll Llarg i Nas de Sutge. També l’imponent Bou i la seva espectacular pirotècnia.
Han interpretat els seus balls igual que han fet els dimonis: moixogants, capgirells i fogueres i fogaines. Tots han dansat a petició del rei de les bèsties, dels dimonis i amo del foc, el Boc, i ho han fet seguint el ritme de la música i dels tabalers de Xàldiga.
Com ja és costum, quan s’han obert els llums la plaça ha sigut una festa amb la música de la peça De Vacances.
L’acte, que com els darrers anys s’ha pogut seguir en una pantalla gegant a la plaça, ha sigut el preludi del correfoc que se celebrarà dilluns, el darrer acte de la Festa Major de Manresa.
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