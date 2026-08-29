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La Mostra del Correfoc de Manresa exhibeix el seu poder de convocatòria

La plaça Major queda petita durant l'espectacle de foc

Comença la mostra del Correfoc a la plaça Major de Manresa

Comença la mostra del Correfoc a la plaça Major de Manresa

Oscar Bayona

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Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

La Mostra del Correfoc de Manresa ha demostrat un any més el seu poder de convocatòria i aquest dissabte al vespre ha omplert la plaça Major. Per la plaça han desfilat tots els elements del correfoc de Xàldiga començat per la seva imatgeria: Drac, Víbria, Gàrgola, Asmodeu, i les eixelebrades Coll Llarg i Nas de Sutge. També l’imponent Bou i la seva espectacular pirotècnia.

Han interpretat els seus balls igual que han fet els dimonis: moixogants, capgirells i fogueres i fogaines. Tots han dansat a petició del rei de les bèsties, dels dimonis i amo del foc, el Boc, i ho han fet seguint el ritme de la música i dels tabalers de Xàldiga.

Com ja és costum, quan s’han obert els llums la plaça ha sigut una festa amb la música de la peça De Vacances.

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L’acte, que com els darrers anys s’ha pogut seguir en una pantalla gegant a la plaça, ha sigut el preludi del correfoc que se celebrarà dilluns, el darrer acte de la Festa Major de Manresa.

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