“Pintar sobre pintat forma part de l’art”: La Seu del Hip-Hop acosta la música rap, els graffitis i l’skate a joves de Manresa
Sobre caixes de cartró, una desena de nens i nenes han après a pintar amb esprais de colors, mentre d’altres patinaven amb skate al parc de la Seu
La música reggae de Bob Marley ha fet de reclam perquè joves i famílies s’acostessin aquest dissabte a la tarda a La Seu del Hip-Hop, una proposta que per segon any consecutiu ha portat la cultura urbana a la Festa Major de Manresa de la mà de l’associació Stalow Fest. Damunt la gespa del parc de la Seu, l’entitat hi ha plantat skates, cascos, altaveus i grans capses de cartró on nens i nenes s’han iniciat en el món del graffiti amb esprais de fins a 20 colors diferents.
Entre els participants dels tallers hi havia l’Ibrahim i el Quim, dos amics de 15 anys que es troben sovint als cursos d’skate de l’associació. Aquesta tarda, però, han aparcat el patí i han agafat els esprais. Expliquen que era la primera vegada que participaven en aquesta activitat. Paral·lelament, també s’hi ha fet un taller d’skate, una de les activitats que Stalow ofereix durant l’any a través de la seva acadèmia.
Més enllà de les 7 de la tarda, encara hi havia algunes colles que havien participat en el Concurs de Paelles de la Festa Major Alternativa i que feien sobretaula a la gespa del parc. Anaven arribant nens i nenes, i cada vegada, en Jordi Salines, el dinamitzador del taller de graffitis, els rebia amb un somriure i un “¿que en vols aprendre? Doncs ara te n'ensenyo!”. Tothom equipat amb guants, un esprai de pintura i a graffitejar. Assegura que “ells s'ho passen genial i jo també!”.
Els cartons s’han anat omplint de colors i dibuixos. “Un cop s’acaba l’espai en blanc, pintem sobre pintat, cosa que forma part d’aquest art”, explica Salines. Pel cartró hi han aparegut personatges dels Simpson, com la Marge Simpson o en Bart, una senyera, que després s’ha convertit en una estelada, pallassos de por i tota mena de dibuixos abstractes.
En Ferran Soler, president de l’associació, ha ensenyat a nenes i nens els primers moviments sobre l’skate. “Aquesta tarda hem practicat els bàsics, com ara avançar, frenar, alguns girs, etc.”. En un dels esglaons del lateral de la Seu, els participants han practicat el salt “amb oli”, que consisteix a “picar amb la taula contra el terra perquè s’aixequi”, segons ha apuntat Soler.
Així mateix, des de l’associació destaquen que els fa especial il·lusió començar les classes oficials d’skate al Congost de Manresa. Soler detalla que ja tenen una trentena d’alumnes inscrits, “en aquella pista es podran practicar molts més trucs”. L’extraescolar tindrà dos grups, el d’iniciació i el de tecnificació amb alumnes que ja tenen un cert nivell i que els prepararan per competir.
Al voltant de les 9 del vespre, a La Seu del Hip-Hop hi ha començat un concert de rap, seguit de batalles del mateix estil amb gairebé vint participants. I a les 12 de la nit, l’Stalow Party, una sessió de discjòqueis a càrrec de Gorila Girl i Felisio J.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes
- Obre un nou espai d’oci a la urbanització Bellavista de Manresa
- Àlex de Juan, del grup que fa el seguiment del llop a la Catalunya central: 'El llop crearà problemes, però hi ha fórmules perquè convisqui amb els ramats
- Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»
- Un cotxe s’encasta contra sis vehicles estacionats a Manresa
- El nou espai d’oci a la Bellavista de Manresa inquieta els veïns
- El cardiòleg José Abellán alerta dels riscos d’un consum que l’OMS considera insegur fins i tot en petites quantitats