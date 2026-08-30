El castell de focs s'harmonitza amb la música dels escenaris
La proposta "Sentiment de tradició" anirà a joc amb els concerts que es faran durant la Festa Major de Manresa
En total, la Pirotècnia Tomàs utilitzarà 400 quilos de pólvora
Ruben Costa
Després de la coreografia aèria dels drons, arribarà el plat sonor. El cel de Manresa s'il·luminarà el diumenge 30 d'agost, a partir de les 10 de la nit, amb el castell de focs de la festa major, que acollirà el Parc de l'Agulla i anirà càrrec de la Pirotècnia Tomàs (Castelló), que treballa amb Manresa des del 2018, tot i que no ha sigut en anys consecutius.
La seva proposta l'ha batejat amb el nom de «Sentiment de tradició». En aquesta edició, el públic gaudirà d'un espectacle més llarg que en les anteriors. El castell de focs tindrà una durada de 20 minuts i s'utilitzaran fins a 400 quilos de pólvora, la qual cosa farà que «es noti en la durada i en l'espectacularitat», afirmen fonts de la Pirotècnia Tomàs consultades per Regió7.
Expliquen que un element que han volgut destacar és el joc digital, que permet programar els diferents llançaments per ordinador i sincronitzar-los amb la música, que tindrà relació amb la qual sonarà en els escenaris de la Festa Major de Manresa. Aquesta tecnologia farà possible que els focs artificials es disparin de manera coordinada des de diferents punts del Parc de l'Agulla. Hi haurà fins a set punts de llançament simultanis, situats en diferents alçades.
La combinació dels trets permetrà crear grans composicions al cel que la mateixa pirotècnia descriu com a «pantalles» de focs artificials. El sistema informàtic permet determinar amb precisió quan, des d'on i a quina altura es dispara cada element, de manera que els diferents efectes apareguin coordinats entre ells i amb la música.
Les palmeres destacaran
Un dels efectes que tindrà un paper destacat durant el castell de focs seran les «palmeres kamuro», un efecte pirotècnic que genera una gran explosió circular al cel, amb esteles molt fines d'un color daurat intens. Un dels seus trets característics és que les espurnes tenen una durada especialment llarga i cauen lentament després de l'explosió, creant un efecte semblant al d'una pluja d'or.
El muntatge requereix un fort desplegament tècnic. L'equip de Pirotècnia Tomàs estarà format per deu tècnics, que començaran a treballar al Parc de l'Agulla a partir de 2/4 de 9 del matí hi seran fins al moment del llançament. A aquest equip s'hi sumarà Miguel Angel Tomás Ortí, responsable del disseny de l'espectacle amb més de 34 anys d'experiència. Al seu entendre, l'espectacle de drons d'abans dels focs artificials no representa una competència per a la seva proposta sinó que es tracta de dues fórmules diferents, però compatibles, que permeten oferir al públic dues maneres de jugar amb la llum i el cel.
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