La festa Holi omple de color el pati del Casino i les samarretes dels infants
La celebració no ha deixat cap samarreta blanca, ni cap racó del pati del Casino sense color
Els colors rosa, blau cel, blau fosc, taronja, groc, vermell, verd i lila han tenyit els Jardins del Casino aquest diumenge a la tarda amb la celebració de la Holi Party, una festa que ha reunit nens i nenes, famílies i altres acompanyants. L’activitat ha començat un quart d’hora després de les 7 de la tarda, i ha aparegut el Picapoll a dalt l’escenari per donar la benvinguda. Tots els infants que feien temps a la zona de parc s'han acostat cap el centre de la pista mentre el Picapoll començava a llençar bosses de pols i ballava: “Que comenci la Festa Holi!”.
Un cop els cotxets han quedat aparcats als laterals dels jardins, la festa ha arrencat al ritme de cançons tan populars com “Sube la mano pa arriba”, seguida de la coneguda “Danza kuduro”. Més tard han sonat altres èxits com “Volcans”, “Serà perquè t’estimo” de Buhos o “La Marina està morena” dels Figa Flawas. I amb cada tornada, els més petits es llençaven per sobre tants paquets de tants colors diferents com podien, fins que la sorra del pati ha quedat també tenyida. Els infants més entremaliats jugaven a atrapar els seus amics per esquitxar-los de colors.
La música s’ha combinat amb moments d’animació i coreografies dirigides pel discjòquei. “Quan acaba la cançó hem de parar de tirar colors, perquè aleshores ve l’hora de les coreografies”, ha anunciat des de l’escenari. Per incentivar la participació, també ha afegit que “els qui ballin millor rebran sobres de pols de colors gratuïts”. Vestits amb xandalls, roba blanca, xancletes o vambes i protegits amb ulleres de piscina o de sol, els participants han anat tenyint les seves samarretes, el terra de l’espai i, fins i tot, els altaveu de damunt de l’escenari amb pols de tots els colors.
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