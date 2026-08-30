Els Tirallongues fan la millor actuació de la temporada amb el seu tercer 4 de 8
La colla Manresana ha actuat aquest matí a la Plana de l'Om juntament amb els Margeners de Guissona i els Castellers de Terrassa
Regió7
"Hem tornat a fer la millor actuació de la temporada". Aquest és el balanç que la colla castellera de Manresa fa de la diada que aquest matí s'ha celebrat a la plana de l'Om. Els Tirallongues, acompanats dels Margeners de Guissona i els Castellers de Terrassa com a colles convidades, han aixecat el seu tercer 4 de 8 de la temporada, una fita important pels manresans.
La diada ha començat a un quart de dotze amb 3 pilars de 4, seguits del tercer 4 de 8 de la temporada, que han fet a la primera ronda. La segona s'ha aixecat amb un 7 de 7 i a la tercera han pujat un 5 de 7. La diada ha acabat amb una ronda de pilars de 5 i el vano de canalla. "Tot i no haver completat la diada que voliem, podem estar contents d'haver repetit la millor actuació de la temporada", compartien, després de l'actuació, a les seves xarxes.
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