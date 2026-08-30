Com són els espectacles de CroStars Aerial, l'empresa encarregada del xou de drons al Parc de l'Agulla per la Festa Major de Manresa
Quatre-cents vols ompliran diumenge el cel de l'espai manresà amb un xoc de música i colors personalitzat
CroStars acumula més de 5.000 espectacles arreu del món i el 2021 va aconseguir un rècord Guinness en utilitzar més de 3.200 drons en un únic esdeveniment
Regió7
El cel del Parc de l'Agulla es transformarà aquest diumenge en un autèntic llenç de llum. L'espectacle de la Festa Major de Manresa tindrà lloc a les 22 hores, amb una coreografia aèria formada per 400 drons que dibuixaran figures i formes en moviment en una proposta que combina art, música i tecnologia.
L’espectacle anirà a càrrec de CroStars Aerial Show, una empresa manresana amb experiència internacional que ha convertit els drons en una nova disciplina artística. Segons explica el seu director, Ramir Lanau, un muntatge amb 400 aparells ja es considera “dels potents” dins del sector, i en el cas de Manresa tindrà un segell clarament local: “Es personalitzarà totalment amb elements identitaris de la ciutat i amb una música creada expressament per a l’ocasió”, detalla. El xou també incorporarà una veu en off per reforçar el relat visual.
Aquest espectacle s’emmarca dins d’una gira intensa per a la companyia, que durant el mes d’agost actuarà en una desena de punts de tot l’Estat. El vídeo promocional que acompanya la peça mostra un dels seus muntatges recents a Coma-ruga, on ja van desplegar una proposta similar.
Tecnològicament, els drons de CroStars destaquen per la seva capacitat lumínica —amb fins a 16 milions de colors—, una autonomia de vol elevada i sistemes de seguretat avançats. A més, estan preparats per resistir condicions meteorològiques adverses, com episodis de vent, fet que garanteix la fiabilitat de l’espectacle.
Fundada el 2016, CroStars acumula més de 5.000 espectacles arreu del món i el 2021 va aconseguir un rècord Guinness en utilitzar més de 3.200 drons en un únic esdeveniment. L’empresa disposa d’una flota de 15.000 aparells i una estructura global amb seu central a Shanghai, on treballen unes 200 persones, i una facturació anual que ronda els 30 milions d’euros.
A Europa, ja ha desenvolupat espectacles a França, Grècia i Itàlia, i entre els seus clients hi figuren marques de prestigi com Louis Vuitton, Cartier o Kia.
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