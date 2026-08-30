«Fas el cap gros o el cap petit?» Un miler de barrets de palla per combatre la calor a la plaça Major
Reparteixen un miler de barrets de palla a la ballada de la imatgeria per evitar insolacions en una assolellada plaça Major
«Fas el cap gran o fas el cap petit?». Ha sigut una de les preguntes que més s’han sentit aquest diumenge al migdia a la plaça Major de Manresa. Per què? Per una raó ben senzilla. Qui la feia repartia barrets de palla a tothom qui ho demanava amb l’objectiu que ningú no agafés una insolació durat la ballada de la imatgeria en una assolellada plaça Major on hi ha poca ombra, i encara menys al migdia. En tenien de dues mides: pels caps grossos i pels caps petits.
La iniciativa ha sigut de l’Ajuntament de Manresa. Se n’han repartit un miler davant l’edifici nou del consistori, a la plaça Major número 5. S’ha fet curt, perquè un cop s’han acabat encara hi havia gent que en demanava. Al voltant del barret, una cinta blanca amb el lema Festa Major de Manresa 2026.
Els repartien personal de l’organització amb l’ajuda de voluntaris del Centre d’Animació i Esplai, el CAE. És el mateix personal que aquests dies ha tingut cura de les persones que han guanyat el sorteig per poder contemplar els principals actes de la festa major des dels balcons municipals de l’edifici, un punt privilegiat.
Aquest migdia una trentena de persones han pogut veure el ball de la imatgeria des d’un dels balcons dels tres pisos de l’edifici. Aquest dilluns, una trentena més també tindran el privilegi de veure el correfoc, l’acte que posarà punt final amb foc, fum i pólvora, la Festa Major de Manresa d’aquest any.
El balcó també ha tingut públic per veure la moscada infantil i la mostra del correfoc de dissabte. Un total de 797 persones van participar en el sorteig per repartir 101 entrades dobles.
Voluntaris del CAE també han instal·lat jocs a l’inici del carrer Sobrerroca per fer més amena l’espera abans no comencés la ballada de la imatgeria.
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