Festa Major de Manresa 2026: 31 d'agost amb el foc com a protagonista
Després d'una jornada de tallers, concerts i sardanes arriba l'esperat Correfoc que clourà la festivitat aquest dilluns
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Regió 7
Manresa
L'últim dia de la Festa Major de Manresa acaba amb una de les activitats més esperades: el Correfoc. Però abans, t'esperà un dia ple d'activitats que comença amb una jornada de portes obertes a diferents museus de la ciutat seguida de tallers, concerts, Sardanes i molt més.
Dilluns, 31 d’agost
El més destacat: La Festa Major de Manresa arriba al final amb una jornada que posarà la cirereta del pastís amb amb l'esperat Correfoc i el Ball del Correfoc a la plaça Major.
- De 10:00 a 14:00 – Portes obertes al Carrer del Balç (Carrer del Balç)
- De 10:00 a 14:00 – Portes obertes al Museu de l’Aigua i el Tèxtil (Museu de l’Aigua i el Tèxtil)
- De 10:00 a 15:00 – Portes obertes al Museu del Barroc de Catalunya (Museu del Barroc de Catalunya)
- De 10:00 a 15:00 – Portes obertes al Museu Petit del Museu de Manresa (Museu Petit del Museu de Manresa)
- De 10:00 a 13:00 – Taller “Taca, prem i estampa” (Museu de Manresa)
- De 10:00 a 15:00 – Descobriu el Museu en família! (Museu del Barroc de Catalunya)
- 10:15 – Aquadynamic (Piscina de l’Ateneu Les Bases)
- 11:00 – Simultànies al passeig (Passeig de Pere III, davant del Centre Cultural el Casino)
- 11:00 – Missa conventual (Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu)
- 17:30 – Pel·lícula “Guillot i Llebre salven el bosc” (Auditori Plana de l’Om)
- 18:00 – Los Diablos (Teatre Conservatori)
- De 18:00 a 21:00 – Ballada de country i line dance (Plaça Neus Català Pallejà)
- A partir de les 18:00 – Taller de sardanes (Passeig de Pere III, davant del Casino)
- 19:00 – L’Ada de Som Mainada en concert (Plaça Sant Domènec)
- 19:00 – 47a edició de Sardanes al Cor de Catalunya (Passeig de Pere III, exterior del Casino)
- 21:00 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III, 2n tram)
- 21:30 – Correfoc (Inici a la plaça Major)
- 00:30 – Ball del Correfoc amb Banda Neón (Plaça Major)
- A continuació – DJ Anna Gisbert (Plaça Major)
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