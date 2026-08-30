La imatgeria de Manresa omple la plaça Major
Nans, gegants, juntament amb el lleó i l’àliga, han tornat a encisar al públic
La ballada de la imatgeria de Manresa, gegants, nans, els cavallets de sant Jordi, sense oblidar el lleó i l’àliga, té requesta. Ho ha tornat a demostrar aquest diumenge al migdia a la seva cita de cada any a la plaça Major, en un dels actes més tradicionals de la festa major. Com és costum, ha quedat plena malgrat que el sol ha picat fort a la major part de la plaça. Ha alleugerit la situació els barrets de palla que ha repartit l’Ajuntament.
Força més tard del que la gent preveia, el seguici de la festa major ha sortit de la basílica de la Seu cap a 3/4 d’1 del migdia, quan la plaça ja era plena. S’ha acabat d’omplir amb tota la gent que ha seguit el seguici.
El protagonisme ha sigut, a partir d’aquí, per la imatgeria de la ciutat. Han desfilat per la plaça amb els seus balls els cavallets de Sant Jordi; els nans, els més enjogassats segons la mestra de cerimònies. Darrere seu, gegantons, l’hereu i la pubilla, la parella de gegants, el lleó i la majestuosa àliga.
Aquest diumenge ha sigut un dia especial per la pubilla. Celebra els seus 75 anys d’història. L’ha fet ballar Kenai Castro, de la colla gegantera de Manresa de tota la vida, segons ha explicat a Regió7. «No em demanis per què, però sempre m’ha agradat la pubilla». L’hereu ha caigut a mig ball, però sense conseqüències.
El matí s’ha arrodonit amb jocs al carrer Sobrerroca a càrrec del CAE que ha servit per entretenir els més menuts -i també no tan menuts- mentre esperaven a la imatgeria.
Els assistents a l’acte també han agraït els barrets de palla que ha repartit l’Ajuntament de Manresa per evitar insolacions. Se n’han repartit gratuïtament un miler.
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