Festa Major de Manresa
L'Alternativa acosta el públic infantil a la Puigmercadal amb un homenatge a Xesco Boix
A càrrec de Bon Vent!, és el primer espectacle familiar musical que la FMA programa a la plaça
"Era una aposta que ens feia respecte", diu Jordi Ruiz, membre de l'assemblea de l'Alternativa, però va ser un èxit: "la plaça estava plena i crec que ens servirà de referència per als anys vinents". L'espectacle, un homenatge a la música de Xesco Boix a càrrec de Bon Vent, es va poder veure dissabte i és el primer dirigit a públic infantil i familiar que la FMA programa a la plaça Puigmercadal.
"Feia anys que volíem acostar-nos al públic familiar", assegura Ruiz, "pensem que tots els grups d'edat han de poder tenir la seva dosis cultural de part de l'Alternativa". Aquest any, el primer, han estat l'Albert Avilés, l'Alba Atacher, la Laia Anglada, en Toni Josep Corrales i l’Arnau Aymerich, els integrants de Bon Vent! els encarregats de donar a conèixer l'Alternativa als més petits. Bon Vent! van començar a tocar en festes majors, festivals, teatres i escoles el 2025 i és el projecte de música familiar de la banda de música Ebri Knight. La seva proposta? Donar a conèixer la música i els contes d'en Xesco Boix a les noves generacions. "Els nens estaven molt atents", continua Ruiz, i tot sembla indicar que aquesta iniciativa ha vingut per quedar-se: "la resposta dels infants va ser molt bona. El contacte que aconseguim amb els concerts més grans el vam tenir amb la canalla".
De moment, "tot el que estem programant està anant molt bé", diu Ruiz, d'una edició que ha apostat per "propostes infantils amb artistes locals, com ara Màgic Pol (Pol Serra) o la Crica. "La plaça és un espai polític, però també és públic, i cal que arribi a tothom".
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