Les figures icòniques de Manresa s'enfil·laran fins al cel
L'equip Crostars Aerial utilitzarà 400 drons per generar 16 imatges lligades a la cultura i tradició del municipi
Ruben Costa
400 drons protagonitzaran aquest diumenge 30 d'agost un espectacle aeri al Parc de l'Agulla a les 10 de la nit. Durant 15 minuts, els drons formaran 16 imatges inspirades en la cultura de Manresa i en les tradicions de la festa major.
Els drons s'enlairaran fins als 120 metres d'altura i ocuparan una superfície de gairebé 300 metres d'amplada, de manera que, vistos en conjunt, crearan una mena de «gran pantalla» al cel. Les figures que dibuixaran, però, no seran planes: els aparells adoptaran diferents orientacions per construir formes tridimensionals. Per aquest motiu, l'organització i l'Ajuntament recomanen veure l'espectacle des del mateix parc. Cada figura es mantindrà al cel entre 20 i 30 segons perquè els espectadors puguin identificar-la i gaudir-ne abans que evolucioni cap a la següent.
A Coma-ruga, l’espectacle de drons va crear figures de tota mena, una mostra de com són aquest tipus d’esdeveniments.
L'empresa responsable, la manresana Crostars Aerial, fa quatre mesos que treballa en aquest acte. El muntatge mobilitzarà un equip d'una desena de tècnics i dues furgonetes amb tot el material necessari. Tot i que des de terra pugui semblar que els aparells volen molt junts, cada dron manté aproximadament un metre de separació respecte als altres. «L'espectacle de drons, a diferència d'altres formats, transmet una història, comunica amb el públic i, a més, és personalitzat», explica Ramir Lanau, director de l'empresa. Destaca que la proposta de Manresa és una de les més grans que han fet ells i la situa entre les cinc ciutats de l'estat espanyol on han realitzat espectacles amb un nombre més elevat de drons.
Rere de la coreografia hi haurà un equip tècnic encarregat de controlar el funcionament. Una persona assumirà les funcions de pilot, mentre que entre dues i tres més actuaran com a copilots i supervisaran que el sistema funcioni correctament i que tots els aparells mantinguin la comunicació amb el centre de control. A més, sis tècnics controlaran les antenes directives, que permeten mantenir la comunicació amb els drons estant en moviment.
Un espectacle a Benavente, a la província de Zamora, on els drons formen diferents planetes i elements relacionats amb l’espai i cultura espanyola.
L'equip també comptarà amb dos observadors terrestres, que seran els encarregats de vigilar l'espai de seguretat al voltant de la zona de vol. La seva funció serà comprovar que ningú accedeixi a l'espai restringit i, en cas que detectin alguna intrusió, comunicar-ho immediatament a l'equip de pilotatge i als responsables de seguretat perquè es pugui actuar. Després dels 15 minuts d'espectacle amb els drons, arribarà el tradicional Castell de focs, que enguany durarà cinc minuts més, de 15 a 20.
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