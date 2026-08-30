La Manresa de Califòrnia: un obrador de xefs
Manresa és un restaurant situat a Los Gatos, que va obtenir dues estrelles Michelin el 2007 i una tercera el 2016
Va reobrir l’any 2024 com a espai gastronòmic, impulsat pels germans Juan i Luis Caviglia, que acullen mensualment figures internacionals de la cuina d’alt prestigi per oferir-hi els seus menús
Ruben Costa
Hi ha una altra Manresa a l’altra banda de l’Atlàntic. Concretament, a Los Gatos, una localitat de Califòrnia de poc més de 30.000 habitants situada al cor de Silicon Valley. El restaurant va obrir l’any 2002 de la mà del xef David Kinch i, durant dues dècades, va portar el mateix nom que la capital del Bages. L’establiment va arribar a obtenir tres estrelles Michelin i es va situar entre l’oferta gastronòmica més prestigiosa dels Estats Units.
El 31 de desembre de 2022, Kinch va tancar definitivament el negoci després de vint anys d’activitat i va posar punt final a una etapa marcada per l’alta gastronomia. El xef ja havia avançat anteriorment que no tenia intenció de tornar a posar-se el davantal. L’espai, però, no va desaparèixer del mapa gastronòmic. Dos anys després, el 2024, va tornar a obrir amb un nom i un projecte completament diferents: Ritual at Manresa. Impulsat pels germans Juan i Luis Caviglia en col·laboració amb el mateix Kinch, l’antic restaurant es va transformar en un innovador espai de residències gastronòmiques.
Canvi de nom i de projecte
En lloc de mantenir una cuina permanent vinculada a un únic xef, Ritual at Manresa convida cuiners de prestigi internacional a ocupar temporalment l’espai de Los Gatos i presentar-hi els seus menús. Entre els noms que hi van passar hi havia Ángel León, d’Aponiente; Junghyun Park, d’Atomix, i Alex Atala, de D.O.M., entre altres figures de la gastronomia internacional.
Però, per què un restaurant de Califòrnia porta el nom de Manresa? Té més d’una resposta. El mateix David Kinch ha explicat que va escollir el nom pensant en la capital del Bages i en una platja californiana també anomenada Manresa, situada al sud de Santa Cruz. Kinch vivia en aquella zona i coneixia l’indret.
Lligams amb Catalunya
La relació amb Catalunya formava part de la trajectòria del cuiner. El seu restaurant anterior, Sent Soví, va prendre el nom del Llibre de Sent Soví, un receptari medieval d’autor anònim redactat en català. Quan va crear el nou establiment, Kinch va voler mantenir aquesta vinculació amb Catalunya.
Lògicament, el nom també connecta amb sant Ignasi de Loiola i la tradició jesuïta. La història de les missions espanyoles a Califòrnia va contribuir a portar el nom de Manresa -on sant Ignasi va viure onze mesos i va començar a escriure els Exercicis espirituals- a diferents punts de la zona. La capital del Bages, per tant, ja formava part de la geografia californiana molt abans que Kinch obrís el restaurant que. durant vint anys, va convertir aquest nom en una referència dins el món de l’alta gastronomia.
L’etapa de Kinch va arribar al final el 31 de desembre de 2022, quan el xef va tancar definitivament Manresa. En aquell moment, el menú degustació costava 595 dòlars per persona, sense maridatge, mentre que l’opció de vins n’afegia 255. Per a l’última nit, Kinch va preparar un menú especial de 725 dòlars, amb un maridatge opcional de 325 dòlars. En total, arribava als 1.050 dòlars per persona, uns 910 euros, abans d’impostos i propines.
El final del restaurant, però, no va significar el final de l’activitat gastronòmica a l’espai. Els germans Juan i Luis Caviglia, que ja havien gestionat un negoci de sopars efímers a la península de San Francisco, buscaven un espai on donar continuïtat al projecte. L’antic Manresa va ser el lloc escollit. Després de les reformes, l’estètica del local recorda sospitosament a les balmes on va viure sant Ignasi i que van donar origen a la Cova.
«És un concepte fantàstic»
Kinch es mostrava satisfet amb la nova etapa. «És un concepte fantàstic. En Juan i en Luis són molt intel·ligents i saben què fan». El funcionament de Ritual at Manresa parteix precisament de la idea de temporalitat. Cada restaurant convidat es desplaça fins a Los Gatos amb el seu equip de cuina, que s’integra amb els professionals que treballen habitualment a l’espai. D’aquesta manera, el local pot acollir diferents propostes gastronòmiques sense estar lligat permanentment a un únic xef.
Sigui rere el projecte que sigui, el Manresa de Califòrnia continua actiu. El mes passat hi va fer estada el xef Diego Guerrero, del restaurant madrileny DSTAgE. Des d’aquest mes, segons consta a la web, l’espai no tindrà cap proposta oberta al públic fins al novembre vinent.
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