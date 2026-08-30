El misteri del castell de focs de Manresa
L'espectacla pirotècnic del parc de l'Agulla és el més multitudinari de la festa major, però no va ser fins fa 10 anys que es va saber quan gent hi assistia
Manresa viurà avui al vespre l’acte més multitudinari de la festa major: el castell de focs. Però no va ser fins fa justament 10 anys quan es va resoldre un dels seus principals misteris: quanta gent, realment, es reuneix al parc de l’Agulla per contemplar l’espectacle de pirotècnia?
Una normativa de seguretat va obligar l’Ajuntament de Manresa a fer un recompte dels assistents al castell de focs de la festa major del 2016. Fins aleshores les estimacions de Protecció Civil eren d’entre 45.000 i 30.000 persones. Els números sortien calculant els metres quadrats i l’ocupació estimada. Aquell any, però, el 2016 es va resoldre la incògnita. Hi van assistir 18.800 persones. Des d’aleshores es dona per bo que el castell de focs reuneix cada any entorn unes 20.000 persones.
Un recompte manual
El recompte es va fer de forma manual. Es van col·locar vuit persones a cadascun dels vuit accessos al recinte amb un aparell per comptar totes les persones que hi entraven. L’operatiu va començar a les 5 de la tarda, de forma que no es va incloure tota la gent que a aquella hora ja era dins el parc. A les 10 del vespre, l’hora d’inici de l’espectacle pirotècnic, es va deixar de comptar. D’aquí surten els 18.800 assistents.
Més detalls i més dades
La iniciativa també va servir per tenir més detalls. Com per exemple que la porta que es va utilitzar més i que probablement continua sent així ara, és la primera que es troba a la carretera de Santpedor venint de Manresa. Hi van passar pràcticament 9.500 persones. La meitat del total.
També va demostrar que tot i que hi ha trànsit de gent al llarg de tota la tarda, va ser a partir de 2/4 de 8 del vespre quan es va animar i, sobretot a partir de 2/4 de 10 -quan falta mitja hora perquè comenci l’espectacle- que va entrar el gruix més important de gent al parc de l’Agulla. Curiosament, 2.700 ho van fer en el mateix moment de començar la mostra pirotècnica.
D’aquesta forma es va posar punt final al ball de xifres que es donava cada any sobre el nombre d’espectadors al castell de focs que se celebra al parc de l’Agulla des del 1984. Enguany tindrà nous al·licients que podrien captar més espectadors: un espectacle de 400 drons abans de començar i un castell de focs més llarg.
Més recomptes
El cuc per saber l’assistència als actes de la Festa Major de Manresa va continuar, però, i dos anys més tard i també per motius de seguretat, l’Ajuntament va contractar una empresa per comptar el públic a partir dels mòbils que hi havia a cada lloc. Uns sensors captaven els senyals que emeten els aparells per captar Wi-Fi.
Amb la premissa que un mòbil és una persona, creuant dades i fent les oportunes correccions, es va arribar a la conclusió que Els Catarres van arribar a reunir 10.500 persones, que 8.500 van passar per la plaça Major pel correfoc o que les activitats de diumenge a la tarda al parc de l’Agulla abans del castell de focs van reunir 4.300 persones.
Un problema amb el subministrament elèctric va impedir fer el recompte durant el castell de focs. Fent el compte de la vella, la Policia Local va informar aleshores que hi havien pres part... 20.000 persones.
Sigui com sigui, l’Agulla tornarà a acollir avui una gentada amb l’al·licient, aquest any, de l’espectacle de drons que hi haurà abans i un castell de focs més llarg.
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