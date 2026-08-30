Salma Kriouar i Aleix Farré, nous pubilla i hereu de Manresa
La plaça Sant Domènec s’omple per la proclamació dels nous representants de la ciutat, que relleven Sergi Fargas i Laia Martínez
Aleix Farré Sala i Salma Kriouar Contreras són els nous hereu i pubilla de Manresa 2026. En un acte celebrat aquesta tarda a la plaça Sant Domènec, que ha aplegat prop d’una norantena de membres del pubillatge vinguts d’arreu de Catalunya i centenars de públic assistent, els nous escollits relleven Sergi Fargas i Laia Martínez, que han ostentat el títol durant tot un any, des de la darrera Festa Major.
Kriouar té 20 anys i estudia un grau d’Infermeria mentre treballa com a auxiliar d’infermeria. Farré, en canvi, té 18 anys i està estudiant un grau d’Enginyeria Química a la UPC de Manresa, a més d’estudiar piano al Conservatori de Música. Cap dels dos, a diferència d’altres anys, s’ha presentat per cap entitat cultural concreta. Van ser escollits d’entre dos candidats i quatre candidates, que van haver de superar, el dissabte, un examen de cultura escrita, una redacció i una entrevista, en la que es va avaluar els seus coneixements i la seva capacitat d’expressió. Un cop escollits, ambdós han agraït l'oportunitat de representar el municipi i s’han mostrat il·lusionats de poder aconseguir aquest títol.
L’acte ha comptat amb la participació de l’hereuó i la pubillona de l’escola La Séquia, que van portar la bandera de Manresa i la senyera, i de l’hereuet i la pubilleta del Casal Cultural Dansaires Manresans, que van portar les bandes i les faixes dels nous escollits. També han format part, tant de la cercavila com de l’acte, els Trabucaires de Manresa.
En l’inici de l’acte, l’hereu i la pubilla sortints han fet els seus discursos de comiat, on han posat en valor el seu any de vigència i han donat èmfasi a la tradició del pubillatge. Fargas ha agraït a les persones que l’han acompanyat durant la vigència i ha recordat la figura de Francesc Bonvehí, una persona que l’havia marcat especialment en la seva infància en el món cultural. Martínez, per la seva banda, ha lamentat que el pubillatge no sigui prioritari en alguns municipis i ha reclamat que es doni més visibilitat a la tradició, i també ha agraït l'oportunitat donada.
Els discursos dels títols comarcals i intercomarcals també han estat marcats per la reivindicació. Tant el primer fadrí de la Catalunya Central, Jordi Casafont, com l’hereu de les comarques gironines, Guillem Blancas, han denunciat l’agressió patida per un aficionat del Barça a Elx per portar una estelada i han volgut fer una crida a favor de la llibertat d’expressió i de la protecció de la llengua i la cultura catalana. L’alcalde, Marc Aloy, ha agraït la feina feta del pubillatge sortint i ha posat de manifest la voluntat de preservar la cultura catalana.
L’acte també ha comptat amb una actuació del Bou infantil de Xàldiga i de la colla dels Joves Geganters de Manresa. També s'ha fet important èmfasi, al llarg de l’acte, del passat tèxtil de la ciutat, culminant amb l’adaptació de l’espectacle ‘Bruixes’ per part de l’Esbart Cor de Catalunya. Fargas i Martínez, ambdós dansaires, han acabat el seu recorregut pel pubillatge dansant la peça ‘Divertiments’. La proclamació ha clos, com és habitual, amb l’himne nacional de Catalunya.
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