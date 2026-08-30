Festa Major de Manresa
Sofía Gómez, de Sant Fruitós, guanyadora de la primera batalla de concerts de l'Stalow
Noya, el seu nom artístic, es va classificar ahir per la final de l'Stalow Fest 2026, després de competir contra tres altres finalistes al parc de la Seu de Manresa
La iniciativa formava part de la programació de la Seu del hip-hop, que també va incloure tallers d'skate i grafitis i una sessió d'improvisacions de rap
Noya, Sofía Gómez Calzado, té 16 anys i ahir va guanyar la primera edició de la batalla de concerts de La Seu del hip-hop. "Vam comptar els vots que el públic havia fet a la barra i vam sumar-hi els dels mateixos concursants", explica Ferran Soler Cot, president de l'Associació Stalow Manresa, "fa un any que canta, i va demostrar una gran maduresa mètrica". El treball li va ser recompensat i, competint al parc de la basílica contra MNTA, Lady Kaos, i el manresà Polo DP, va ser la guanyadora. El premi? Un lloc a la final de l'Stalow Fest 2026 que, tot i que encara no té data confirmada, se celebrarà a finals d'any.
La vetllada, una iniciativa de l'Stalow Academy de Manresa, fa quatre anys que se celebra, dos amb el nom de La Seu del hip-hop, és el primer cop que inclou una batalla de cançons a la seva programació. "Normalment, es fan batalles de cançons", explica Soler, "però volíem plantejar un concurs diferent". Lady Kaos va ser la primera, seguida de Polo DP, Noya i MNTA. "Cadascú cantava cinc cançons", continua, i van tenir una durada aproximada de trenta minuts. A més de la batalla, la nit, que va començar a les 19 h, va incloure un taller d'skate i un de hip-hop, als quals, pensats per a públic familiar, van assistir-hi una vintena de persones. A continuació, es va poder gaudir d'una sessió de Cypher, "improvisacions de rap", que va tenir una gran participació. "Una de les nenes que havia vingut a fer els tallers va pujar a la tarima a cantar una cançó de Justin Bieber", explica Soler.
Però la festa major no és l'únic escenari per a Stalow i el 26 de setembre (19 h) han programat un concurs de rap. "Ens subscrivim al tractat de Pau del Hip-hop", un document de 18 principis presentat a les Nacions Unides el 2001 i que, enguany, va dedicat a lluitar contra el racisme. "Si qui s'hi presenti parla sobre això, tindrà més punts per guanyar". Les inscripcions, encara estan obertes al web de l'Stalow Fest.
En total, a La Seu del hip-hop hi van assistir "unes tres-centes persones" i la bona rebuda que va tenir la batalla de concerts ha fet que els organitzadors vulguin integrar-la en la programació de l'any vinent: "Repetirem", ha dit Soler.
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