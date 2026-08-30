La tradició i cultura manresana es concentra el diumenge
La jornada reuneix la Tronada, la Cercavila Popular amb el comiat i la proclamació de la nova Pubilla i l’Hereu
Ruben Costa
La plaça Major de Manresa serà aquest diumenge 30 d’agost un dels punts centrals de la Festa Major, amb una tarda marcada per la tradició, la cultura popular i el relleu del pubillatge de la ciutat. La jornada començarà a 2/4 de 6 de la tarda amb la tradicional Tronada manresana, a càrrec de Pirotècnia Tomàs. L’espectacle pirotècnic donarà pas a un dels actes més característics de la Festa Major: la Cercavila Popular, que recorrerà diferents carrers i places del centre de la ciutat.
La cercavila sortirà de la plaça Major i passarà pel carrer de Sant Miquel, la Plana de l’Om, el carrer del Born, la plaça de Sant Domènec, el passeig de Pere III, la plaça Neus Català Pallejà, la Muralla del Carme i la plaça dels Infants, abans de tornar al punt d’inici. En el recorregut hi participaran diverses entitats de cultura popular de la ciutat i d’altres municipis. Entre les formacions que hi prendran part hi haurà els Tirallongues i els seus grallers, els Trabucaires del Casal Cultural Dansaires Manresans, els Trabucaires del Campanar de Benicarló, els Bastoners de Sant Jordi i els Geganters i Grallers del Poble Nou, entre altres agrupacions.
La tarda continuarà a 2/4 de 7 a la plaça de Sant Domènec amb un altre dels actes tradicionals del programa: el comiat de la Pubilla i l’Hereu de Manresa 2025 i la proclamació dels nous representants del pubillatge manresà per a aquest 2026. L’acte comptarà amb la participació de diferents representants del pubillatge de la ciutat. Hi seran presents l’Hereuó i la Pubillona de l’escola La Sèquia, la Pubilla i l’Hereu de l’IES Lluís de Peguera, així com representants del Pubillatge del Casal Cultural Dansaires Manresans i del Pont Llarg. Els Trabucaires del Casal Cultural Dansaires Manresans també participaran en la cerimònia.
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