El castell de focs desborda el parc de l'Agulla
Bocabadats encara per l'espectacle de drons, el piromusical va ser la cirereta del pastís
Gràcies per seguir aquí, diu una de les peces de Buhos. Amb la cançó a tot drap i el cel esclatant amb pirotècnia de colors s’ha posat punt final aquest diumenge a la nit a un castell de focs que ha satisfet un públic encara bocabadat per l’espectacle previ de drons.
Un any més el piromusical, aquest any amb la suma dels drons, s’ha convertit en l’acte més multitudinari de la Festa Major de Manresa. En aquesta ocasió, però, la impressió general és que el parc de l’Agulla ha quedat desbordat. Milers de persones han contemplat l’exhibició que ha començat just després dels drons.
Ni amb temps per respirar i assimilar tot el que havia passat a cel de sobre l’Agulla, ha esclatat el primer petard, el primer avís. De cop i volta s’ha començat a sentir la cançó Petar-ho d’Oques Grasses i s’ha desfermat una nova tempesta de colors al cel.
L’Agulla ha quedat a petar de gent. Ha omplert tots els racons del parc des d’on es podia contemplar l’espectacle: els terraplens que van a parar al camí que envolta el llac, el mateix camí de terra que voreja el mateix llac, i la part més boscosa de l’Agulla. Amb mantes a terra, cadires de càmping o a terra directament.
Canvi de ritme
Més Oques Grasses fins que ha arribat L’últim petó i el primer de Miki Núñez, que dissabte va protagonitzar el concert de la festa major. Igual que la cançó, els jocs pirotècnics també han canviat de ritme. Després d’uns primers minuts contemplant en silenci l’espectacle, s’han començat a sentir tímidament les primeres exclamacions d’admiració.
La música i la pirotècnia han anat a la una amb peces de Mushkaa, Sexenni, Els Catarres i la Banda Neon. S’ha allargat durant 20 minuts, cinc més del que és tradicional. Ha acabat amb el Gràcies de Buhos, que poc després ha començat a sonar en directe al concert de la festa major, i un final esclatant molt aplaudit. Aquest any, entre drons i un castell de focs més llarg, hi havia qui deia que l’espera havia valgut més la pena.
400 quilos de pólvora
Les composicions al cel han sigut possibles gràcies als pràcticament 400 quilos de pólvora que s’han utilitzat durant l’exhibició. L’espectacle piromusical ha anat a càrrec de la Pirotècnia Tomàs, que va començar a treballar a Manresa l’any 2018 i que des de llavors s’ha fet càrrec del castell de focs en diverses ocasions. Deu tècnics eren a l’Agulla per coordinar tota l’encesa.
Es calcula que l’Agulla reuneix, aquest dia, unes 20.000 persones. L’única vegada que s’ha fet un recompte mínimament seriós va ser fa justament 10 anys, el 2016, quan per motius de seguretat l’Ajuntament va haver de comptar la gent que assistia al piromusical. Personal a cadascun dels accessos va comptabilitzar manualment la gent que entrava. El resultat van ser 18.800 persones. Qui sap les que hi havia aquest diumenge al vespre. Però han sigut moltes.
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