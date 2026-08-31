Festa Major de Manresa
El Correfoc de Manresa cremarà i petarà amb la seguretat com a prioritat
Un cop acabat el recorregut a la plaça Major arribarà el ball amb Banda Neon
L’hora: 2/4 de 10 del vespre. El dia: el dilluns 31 d’agost. La xifra: 250 quilos de pólvora i trons. El recorregut: el tradicional dels darrers anys, inclòs el carrer de Santa Maria, que l’any passat es va evitar per unes obres. Ho faran possible prop de 400 persones, entre els organitzadors, Xàldiga Taller de Festes, responsables dels dimonis i bèsties, de la seguretat de la pirotècnia i del Servei d’Ajuda al Correfoc (SAC) i, també, del personal extern: ADF, Creu Roja, Bombers, Protecció Civil i Guàrdia Urbana. A banda, hi ha tot el personal de l’hospital de campanya.
És el Correfoc, l’acte que tanca la Festa Major de Manresa, el segon més multitudinari del programa i, segurament, el que li dona més personalitat.
No tot són flors i violes, però. Tal com explica Albert Maestro, cap del Correfoc de l’edició d’enguany, l’aspecte de la seguretat cada vegada els preocupa més, tant pel que fa a la dels que hi participen com dels que ho segueixen des de fora. Quant als primers, fa notar que l’any passat hi va haver una «sobresaturació» i que, per tant, és bàsic seguir les normes i els consells de seguretat per evitar problemes. Pel que fa als espectadors, remarca que és imprescindible que se situïn en llocs on «no destorbin la circulació del Correfoc». Posa com a exemple la Plana de l’Om, on hi ha una de les moscades. «És una bestiesa. Tothom ho vol veure, però el problema és que el Correfoc arrenca per la part de sota per continuar el recorregut i es fa un tap de la gent que ho mira per la part de dalt. Per això fem una crida a seguir els consells». Per exemple, demana que no hi hagi cotxets ni canalla a collibè.
Després del recorregut, a 2/4 d’1 de la matinada, ja novament a la plaça Major, no faltarà el Ball del Correfoc, un altre any amb la música de Banda Neon. Abans de la gran cita de dilluns, els Tabalons, Diablons i Dracs i Tabalers de Xàldiga participaran en la cercavila popular del dissabte 29, que també acollirà al vespre la Mostra del Correfoc.
En total, entre la Moscada i el Correfoc infantil del diumenge 23, la Mostra del Correfoc i el Correfoc es gastaran 325 quilos de material pirotècnic.
Subscriu-te per seguir llegint
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- Mor un excursionista de 26 anys en precipitar-se per un pendent mentre feia una ruta per la Vall de Boí
- L’espectacle de drons de diumenge de la Festa Major de Manresa serà un dels més grans que ha fet CroStars Aerial
- Un cotxe s’encasta contra sis vehicles estacionats a Manresa
- Mor a Uganda als 34 anys el rei més jove del món: va accedir al tron amb només tres anys
- El cardiòleg José Abellán alerta dels riscos d’un consum que l’OMS considera insegur fins i tot en petites quantitats
- Festa Major de Manresa 2026: què fer aquest dissabte 29 d'agost?
- Fuig d’Espanya, treballa a Austràlia i guanya 1.700 euros cada setmana