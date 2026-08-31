Crida a endreçar el Museu de Manresa, de cap per avall després d'una festa barroca
Els museus celebren portes obertes de festa major amb tallers perquè els més petits visquin l’art com una aventura
El Museu de Manresa ha acollit una festa barroca i ha quedat absolutament de cap per avall. A més a més, han robat la corona de la Moreneta. Per això ha demanat ajuda. Primer per endreçar-lo, i després per trobar el lladre de la corona.
Són els dos reptes que aquest dilluns de festa major ha plantejat al públic familiar que ha visitat el Museu del Barroc. Els museus de Manresa han tingut, durant tot el matí i fins al migdia, les seves portes obertes. Ho han fet el de l’Aigua i el Tèxtil, el Museu del Barroc, també el petit Museu de Manresa i el carrer del Balç.
Al Museu del Barroc s’ha dut a terme el taller ‘Descobriu el Museu en família!’. Ha proposat superar tot de reptes a través de propostes pensades perquè els més petits visquin l’art com una aventura. La seva missió ha consistit a endreçar el museu després d’una festa barroca. Posar ordre, vaja. També trobar la corona que algú ha pispat a la Moreneta. En aquest cas han hagut de buscar pistes amagades a les obres d’art per enxampar el lladre.
Més tallers al claustre
No ha sigut, però, l’única activitat que s’ha dut a terme al Museu del Barroc. El claustre de l’equipament ha acollit el taller ‘Taca, prem i estampa’. Petits i grans han pogut elaborar la seva xilografia amb imatges antigues i han pogut estampar làmines úniques que s’han pogut endur a casa.
Qui ha volgut arrodonir la seva estada a l'equipament ha pogut visitar el Museu Petit, on es pot conèixer amb un breu recorregut les etapes més importants de la història de la ciutat, des de la prehistòria amb peces d’arqueologia, fins a obres d’artistes del segle XX. L’estrella, però, continuen sent les figures originals dels gegants de Manresa, els gegants vells, que són un dels més antics de Catalunya.
El Museu de l’Aigua i el Tèxtil també ha obert les portes de les exposicions permanents, una dedicada a la Séquia i l’aigua, i l’altra al tèxtil manresà, bàsicament la cinteria.
El carrer del Balç, un exemple de l’urbanisme medieval, també ha obert avui les portes al públic, encara que es recomanava fer reserva prèvia.
Aquestes activitats han estat organitzades pels mateixos museus i per l’empresa municipal Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires.
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