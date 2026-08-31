D'hereu a hereu de Manresa
Toni Fargas va ser hereu de Manresa el 1997, i aquest darrer any ho ha estat el seu fill Sergi
El manresà Sergi Fargas ha acabat aquest diumenge el seu periple com a hereu de Manresa. Ha viscut un any intents durant el qual s’ha recorregut Catalunya d’una punta a una altra representant a la ciutat en actes de pubillatge, festes i tradicions, o assistint a les principals activitats festives i culturals de Manresa des de primera fila juntament amb la pubilla, Laia Martínez. No és una situació nova per a la família. El seu pare, Toni Fargas, també va ser hereu de la ciutat el 1997. D’hereu a hereu.
Fargas pare recorda quan el seu fill es va posar la faixa, igual que va fer ell 29 anys enrere, «vaig estar molt content i em va caure alguna llagrimeta. Havent estat hereu, això t’omple. Em va emocionar molt i vaig pensar que se li presentava un any esplèndid».
Aquest any Sergi Fargas calcula que ha visitat més d’una trentena de poblacions i sobretot de cara a l’estiu se li han acumulat fins a vuit actes a la setmana. Explica que la idea de presentar-se no va sorgir perquè el pare ja havia sigut hereu, sinó perquè després d’estar vinculat a diverses entitats culturals des de petit «va arribar el dia que vaig pensar que estaria bé anar per Catalunya i mostrar què és i què es fa a Manresa».
La família Fargas-Bacardit ha estat això, vinculada a entitats tota la vida: sardanes, geganters, armats, Xàldiga, el grup de dansa Cor de Catalunya que acaba de complir 40 anys amb el nou espectacle Bruixa, les caramelles de Salelles... i també se’ls pot veure a la Fira de l’Aixada o a la tómbola de La Marató.
Toni Fargas es va presentar candidat a hereu per la colla sardanista Dintre el Bosc. Sergi Fargas pel Grup de Dansa Cor de Catalunya. «Les tradicions s’han de mantenir vives», diuen, i «és el jovent qui les ha de tirar endavant», rebla el pare.
Ell mateix comenta que el pubillatge ha canviat. «Abans anaves a un poble, feies el pica-pica, t’obsequiaven amb regals i tornaves. Ara fan altres coses, se socialitzen més. Fan trobades de cap de setmana, s’organitzen sortides ells mateixos, fan excursions, dinars... Fan més activitats que a la meva època. Vaig visitar força pobles, però eren més a la vora. Ara van per tot arreu».
L’hereu de Manresa, Sergi Fargas, i la pubilla, Laia Martínez, han preparat aquest diumenge el seu comiat. Els acompanyen una norantena de parelles més. I a casa hauran viscut i compartit una experiència comuna com els hi recorda la faixa d’hereu que guarden amb orgull cadascun.
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