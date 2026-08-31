Els infants s’acomiaden de la festa major donant la volta al sol en un concert
Cançons i tradicions omplen Sant Domènec amb el grup L’Ada de Som Mainada
Una volta al sol passant per totes les estacions de l’any amb les cançons i les tradicions com a fil conductor. Aquesta ha sigut la proposta del grup L’Ada Som Mainada que aquest dilluns a la tarda ha omplert la plaça de Sant Domènec. Ha sigut el punt final de la festa major pel que fa als espectacles familiars pensats especialment per la mainada. Com és costum en aquest tipus d’activitat, el Picapoll s'ha estat tota l'estona a la plaça animant els nens i nenes.
Un gran sol ha presidit l’escenari. Com si fos màgic, de dins apareixien personatges com un gegant que volia simbolitzar les festes majors que se celebren en aquesta època de l’any.
Mentrestant, a l’escenari l’Ada i els músics del conjunt han interpretat les cançons del seu repertori, i han anat explicant d’on venen i el sentit de les principals tradicions de Catalunya. Algunes de les cançons són tradicionals catalanes i altres són composicions pròpies.
L’espectacle ha començat per l’estiu amb les festes majors de protagonistes. Ha continuat per la tardor, quan s'han explicat tradicions com les castanyes o bé la festa de Tots Sants. La cançó La castanyera ha sigut un dels temes que han interpretat per narrar aquesta època de l’any. A l’hivern, el protagonisme ha sigut pel Nadal i el Tió. En aquest darrer cas han convidat la mainada a cantar el cagatió. Ja a la primavera, Sant Jordi ha tret el cap a l’escenari de la plaça Sant Domènec, i també s'ha fet referència a la revetlla de Sant Joan.
Interactuant en tot moment amb els espectadors -les primeres files ocupades pels més menuts- l’Ada de Som Mainada i els músics s'han posat el públic a la butxaca.
Segons ha explicat la mateixa Ada a Regió7 poc abans de començar el concert, no sempre es tenen en compte els infants a l’hora de triar espectacles de qualitat. «Quan s’organitzen festes generalment se segueixen els criteris dels adults». Això, però, va canviant. «Cada cop hi ha més grups de molta qualitat i els infants tenen més oportunitats per veure espectacles de qualitat, que és el que es mereixen».
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