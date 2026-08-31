Les simultànies dels escacs surten al Passeig de Manresa i omplen els taulells en només mitja hora
L’Escacs Catalònia Club s’ha instal·lat aquest dilluns al matí davant del Centre Cultural el Casino en el marc de la festa major amb dos nivells de joc per a participants iniciats i per a més avançats
Ruben Costa
El passeig de Pere III de Manresa s’ha convertit aquest dilluns, d’11 del matí a 1 del migdia, en un espai per acostar els escacs a tothom mitjançant partides simultànies organitzades per l’Escacs Catalònia Club en el marc de la Festa Major de Manresa. Una quinzena de persones ha ocupat les taules tot just començar, i en només mitja hora, els 18 taulers instal·lats davant del Centre Cultural el Casino ja s’havien omplert.
Els taulells estaven dividits en dos nivells, un per a infants o gent amb poc coneixement del joc, i l'altre per a qui buscava un desafiament més difícil. En una simultània d'escacs, un membre del club disputa diverses partides alhora contra diferents participants. Els experts juguen sempre amb les peces blanques, mentre que el públic ho fa amb les negres. Les partides tenen una durada molt variable. De mitjana, poden durar entre 30 i 45 minuts, tot i que algunes s’acaben en només 10 o 20 minuts i d’altres s’allarguen fins als tres quarts d’hora. En el nivell inicial també s’aplica la norma dels “tres passos”, que permet als jugador tenir més temps per rumiar la jugada. Només se’n fan tres per evitar abusar de l’opció de "passar" i els organitzadors recomanen a la gent no utilitzar-ho.
Martí Pedrals, vocal de la junta de l’Escacs Catalònia Club, explicava que l’objectiu de la jornada és que els escacs siguin accessibles tant per a qui en sap com per a qui no coneix el joc i s'hi vol acostar per primer cop o mirar les partides. L’activitat preveia reunir una cinquantena o més de persones al llarg del matí. Segons Pedrals, fa cinc anys consecutius que l’entitat participa en aquest tipus d’activitat oberta a la ciutadania.
Un club que busca el triomf
L’Escacs Catalònia Club també viu un moment important en l’àmbit competitiu. El primer equip de l’entitat ha lluitat aquest 2026 per tornar a la Divisió d’Honor dels escacs catalans, però s’ha quedat a les portes de l’ascens, després de perdre el play-off final contra el Club Escacs Gerunda. La situació recorda el que havia passat l’any 2015, quan els dos clubs també es van enfrontar en un play-off d’ascens. Aquella vegada, però, el Catalònia es va imposar per 4,5 a 5,5 a Girona i va aconseguir un ascens històric.
L’abril del 2024, l’equip va quedar campió de la Primera Divisió i va aconseguir l’ascens directe a la Divisió d’Honor. L’any següent, el 2025, va competir en la màxima categoria dels escacs catalans contra alguns dels clubs més potents del país, però va acabar tornant a la Primera Divisió. Ara, el club manresà haurà de continuar treballant per tornar a la màxima categoria mentre manté activitats com les d’aquest matí, que permeten portar els escacs més enllà dels taulers de competició i acostar-los al conjunt de la ciutadania.
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