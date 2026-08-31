Manresa rep delerosa i amb els braços ben oberts un Correfoc espectacular
El seguici de pólvora i trons, que no ha parat des de l’inici, ha començat amb una pluja de foc a la plaça Major a càrrec dels Capgirells que ha anunciat una vetllada de les que queden en la memòria
Amb una espectacular pluja de foc a càrrec dels Capgirells a la plaça Major ha començat, aquest dilluns a la nit, el Correfoc de la Festa Major de Manresa. Una gentada delerosa de pólvora ha anat omplint la plaça gran i, quan ha sonat el darrer fuet després d’apagar els llums i el Boc ha cridat «Que comenci el Correfoc!», ja no hi ha hagut marxa enrere.
A l’hora de tancar l’edició sonaven els darrers espetecs de la moscada a la plaça d’en Creus, amb una gentada seguint el seguici de foc, que encara s’allargarà fins a la mitjanit. La previsió era aplegar entre 3.000 i 5.000 persones i havien de cremar 250 quilos de pólvora de mans de les figures i de la imatgeria de Xàldiga Taller de Festes, responsable de l’acte. A la plaça d’Europa, on hi ha l’hospital de campanya i tot l’operatiu, havien rebut fins a 2/4 d’11 de la nit sis ferits. Alguna cremada, alguna contusió...
Tres vehicles de les ADF passant per la carretera de Vic pels volts de les 8 del vespre en direcció a l’esmentat dispositiu de la plaça d’Europa. No hi havia cap dubte: començava el compte enrere per al darrer acte de la festa major. Gent amb texans, sabates de cordons, samarreta, jaqueta lligada a la cintura, barret penjat al coll i, en el cas de moltes noies, amb el cabell agafat en trenes. No hi havia cap dubte: esperaven el Correfoc.
A l’Anònima, camp base de Xàldiga, els diferents grups s’havien repartit per la nau: els Tabalers amb la indumentària de color lila, les casaques vermelles dels dracs, el verd i groc dels Capgirells, el vermell amb unes trinxes blanques dels Moixogants, el vermell i carbassa de les Fogueres i Fogaines, i el blanc del SAC, el Servei d’Ajuda al Correfoc. Alguns, es començaven a canviar de roba; altres, feien un entrepà a l’exterior. També és on hi havia guardada en un búnquer a l’exterior, i amb unes mesures de protecció importants, la pirotècnia, a punt per fer la seva feina. «Serveix d’exemple per a Catalunya», presumia Albert Maestro, cap del Correfoc de la present edició. Ho havien portat tot el divendres de la setmana anterior per tenir-ho a punt de cara al primer acte de foc, la Moscada Infantil, i, durant la setmana, és on han assajat, llevat de dijous, que es va fer l’assaig general a la plaça Major.
A la plaça d’Europa hi havia les ADF, Bombers, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Mossos, Creu Roja i una metgessa, dues infermeres i un administratiu d’Althaia. A 2/4 de 9 s'ha fet una breu reunió prèvia, on l’alcalde Marc Aloy i la cap de Protecció Civil, Montse Cambray, han adreçat unes paraules als tècnics i cossos de seguretat participants. També hi havia els regidors Anjo Valentí i Tània Infante.
El primer fuet ha sonat a les 9 del vespre i vint minuts; el segon, després que una veu en off recordés a la gent, que cada cop omplia més la plaça, els consells de seguretat, a les 9 i 28 minuts, seguit de l’himne Els Segadors. Han desplegat una gran estelada a la façana del bar Toni’s, amb els consegüents aplaudiments, i ha sonat el tercer fuet. Hi havia gent als balcons i la plaça estava plena a petar. L’infern de foc ha començat amb tota la potència i ja no havia de parar fins a la tornada i final, de nou, a la plaça. Després, hi havia ball amb Banda Neon i, a continuació, la dj. Anna Gisbert. I fins l'any vinent.
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