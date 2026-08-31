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Últim tast de la Festa Major de Manresa: què es fa aquest dilluns?

La darrera jornada de la gran festa inclou portes obertes als museus, activitats familiars, sardanes, country, concerts i el Ball del Correfoc a la plaça Major

Imatge d'arxiu d'una edició anterior del Correfoc

Imatge d'arxiu d'una edició anterior del Correfoc / Oscar Bayona

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Regió7

Manresa

La Festa Major de Manresa afronta aquest dilluns, 31 d’agost, la darrera jornada d’activitats amb portes obertes als museus, propostes familiars, sardanes, country, música i el tradicional Ball del Correfoc com a actes destacats. La programació s’allargarà durant tot el dia i permetrà gaudir de diferents activitats culturals, lúdiques i musicals a diversos espais de la ciutat.

A continació, et presentem tota l'agenda actes:

De 10 a 14 h · Carrer del Balç

Portes obertes als museus

El Carrer del Balç obrirà les portes perquè els visitants puguin conèixer aquest carrer estret i sinuós, cobert per porxos edificats entre casa i casa, que formava part del nucli medieval de Manresa. També es podrà visitar la sala de la maqueta virtual. Es recomana fer reserva prèvia a través de Manresa Turisme.

De 10 a 14 h · Museu de l’Aigua i el Tèxtil

Portes obertes

Visita al Museu de l’Aigua i el Tèxtil i a les seves exposicions permanents, dedicades a la Séquia i l’aigua i al tèxtil manresà, conegut popularment com la Cinteria.

De 10 a 15 h · Museu del Barroc de Catalunya

Portes obertes

Els visitants podran descobrir prop de 200 obres d’art barroc, acompanyades de música, audiovisuals i efectes de llum, en un recorregut per la cultura, el paisatge i l’art dels segles XVII i XVIII.

De 10 a 15 h · Museu Petit del Museu de Manresa

Portes obertes

El museu obrirà les portes a una mostra de la seva col·lecció, amb un recorregut per les principals etapes de la història de Manresa, des del fons d’arqueologia fins a alguns artistes del segle XX. També s’hi podran veure els Gegants Vells de la ciutat.

De 10 a 13 h · Museu de Manresa

Taller «Taca, prem i estampa»

Activitat familiar al claustre del Museu de Manresa, on els participants podran convertir-se en artesans i descobrir els secrets de l’antiga «màquina de copiar» imatges. Cada participant podrà tallar la seva xilografia i estampar làmines úniques per endur-se-les a casa.

De 10 a 15 h · Museu del Barroc de Catalunya

Descobriu el Museu en família!

Proposta autoguiada per descobrir el Museu del Barroc de Catalunya a través d’enigmes i reptes pensats especialment perquè els més petits puguin viure l’art com una aventura.

Les activitats i les portes obertes del Museu del Barroc de Catalunya, el Museu de Manresa i el Carrer del Balç són organitzades pels respectius museus i per Manresana d’Actius Turístics Museus i Fires.

10.15 h · Piscina de l’Ateneu Les Bases

Aquadynamic

Activitat aquàtica oberta a tothom que vingui acompanyat d’un abonat. Organitza l’Ateneu Les Bases.

11 h · Passeig de Pere III, davant del Centre Cultural el Casino

Simultànies al passeig

Els escacs sortiran al carrer amb una activitat oberta a tothom, tant per jugar com per observar les partides. Organitza Escacs Catalònia Club.

11 h · Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu

Missa conventual

Missa en sufragi pels manresans i manresanes difunts, concelebrada pels canonges i altres preveres de la ciutat i cantada per la Capella de Música de la Seu.

17.30 h · Auditori Plana de l’Om

Pel·lícula «Guillot i Llebre salven el bosc»

Projecció d’aquesta pel·lícula infantil, en què el mussol ha desaparegut, unes rates atemoreixen el veïnat i un llac s’ha desbordat. El preu de l’entrada és de 4 euros. Entrades anticipades a Kursaal.

18 h · Teatre Conservatori

Los Diablos

La formació, una llegenda viva del pop espanyol, farà reviure alguns dels grans himnes de diverses generacions. Entrades a Kursaal. Organitza MEES-El Galliner.

De 18 a 21 h · Plaça Neus Català Pallejà

Ballada de country i line dance

Una proposta oberta a tothom per ballar i divertir-se, amb parella o sense. Organitza l’Associació de Country i Linedance 7deball.

A partir de les 18 h · Passeig de Pere III, davant del Casino

Taller de sardanes

Activitat oberta a tots els públics, edats i nivells, a càrrec del Grup Sardanista Dintre el Bosc.

19 h · Plaça Sant Domènec

L’Ada de Som Mainada en concert

El grup musical infantil presentarà l’espectacle teatralitzat «Una volta al sol», un recorregut per les quatre estacions de l’any a través de les festes i tradicions catalanes.

19 h · Passeig de Pere III, exterior del Casino

47a edició de Sardanes al cor de Catalunya

Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. Organitza el Centre Excursionista de la Comarca del Bages.

21 h · Passeig de Pere III, segon tram

Ball de Festa Major

La jornada continuarà amb un ball a la fresca al Bar Plaça, a càrrec de Joan Vilandeny. Activitat per a majors de 5 anys. Organitza Diesa.

00.30 h · Plaça Major

Ball del Correfoc amb Banda Neon

La Festa Major encararà la recta final amb el Ball del Correfoc, protagonitzat per Banda Neon. La formació oferirà un espectacle musical amb els seus grans temes i els darrers èxits, amb cançons com «Guapíssima» i «Passos Prohibits».

A continuació · Plaça Major

DJ Anna Gisbert

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La nit continuarà amb DJ Anna Gisbert, que combinarà ritmes urbans i tocs de tecno per posar el punt final a la Festa Major.

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