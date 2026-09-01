Carles Vilajosana, de Castellnou de Bages, la víctima del crim del carrer Sant Jaume de Manresa
El bagenc era molt conegut i estimat al municipi, on es dedicava al manteniment de jardins · Havia treballat durant uns anys al celler del Mas de Sant Iscle
A.D.
Carles Vilajosana, de 45 anys i veí de Castellnou de Bages, és la víctima de l’homicidi que s’ha produït aquesta matinada al carrer Sant Jaume de Manresa. Vilajosana era una persona molt coneguda i estimada al seu municipi i també en altres punts del Bages, principalment per la seva activitat professional. Es dedicava al manteniment i arranjament de jardins de la població i també treballava per a empreses de la comarca.
Vilajosana deixa dos fills petits. La notícia ha causat un fort impacte a Castellnou de Bages, especialment a mesura que aquest dimarts al matí s’ha anat coneixent la identitat de la víctima. L’alcalde del municipi, David Canyadó, ha explicat a Regió7 que Vilajosana formava part del seu cercle d’amistats i ha remarcat que no era una persona conflictiva. «Era molt bon home», ha assegurat el batlle. Canyadó ha explicat que Vilajosana era «molt conegut i estimat» al poble. Durant uns anys també havia treballat al celler del Mas de Sant Iscle, a Pineda de Bages, fet que havia contribuït a fer-lo conegut en altres àmbits de la comarca.
Un habitual del Correfoc i la Patum
Canyadó apunta que Vilajosana «segurament havia anat al Correfoc de Manresa», ja que era un habitual d’aquest tipus de celebracions i també de la Patum de Berga. «Possiblement anava a buscar el cotxe o plegava del Correfoc», explica el batlle, tot i que aquesta circumstància encara no ha estat confirmada oficialment.
El crim ha tingut lloc durant la matinada d’aquest dimarts al carrer Sant Jaume de Manresa. Segons ha explicat un veí de la zona a Regió7, cap a dos quarts de quatre de la matinada s’haurien sentit «crits i soroll» al carrer. Poc després, diversos testimonis haurien vist un grup de joves molt alterats movent-se per la zona. Passades les cinc, els serveis d’emergències han rebut l’avís de l’incident. Diverses patrulles de la policia s'han desplaçat al lloc, on han trobat l'home ferit de gravetat davant del número 15 de l'esmentat carrer de Sant Jaume. Els agents han iniciat les maniobres de reanimació, que han continuat després dues unitats del SEM, tot i que no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Aquest matí, els Mossos d’Esquadra han tallat el vial per permetre les tasques policials i l’aixecament del cadàver, que s'ha fet cap a les 10.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies dels fets i l'autoria.
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