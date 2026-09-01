La Comisió 11 de Setembre fa una crida a adherir-se a la Marxa de Torxes
Els organitzadors demanen mobilitzar-se davant la repressió policial contra el símbol de l'estelada
REGIÓ7
La Comissió 11 de Setembre, formada per l’ANC i Òmnium Cultural Bages-Moianès, amb el suport logístic de la CUP, ERC, Junts per Catalunya i Poble Lliure, organitza la dissetena Marxa de Torxes per la Independència a Manresa.
Els organitzadors fan una crida a entitats i ciutadania en general per adherir-s’hi, amb la voluntat, afirmen, «que la societat civil es faci seva una marxa que vol reivindicar més que mai una nació lliure i sobirana, en un moment de repressió policial contra un símbol del moviment, com és l’estelada».
Com és costum, la Marxa de Torxes es durà a terme en la vigília de l’Onze de Setembre, el dia 10. El punt de concentració i la sortida serà la plaça Neus Català a 2/4 de 9 del vespre. A partir d’aquí recorrerà el passeig de Pere III, la plaça Sant Domènec, la Plana de l’Om i el carrer Sant Miquel, fins a la plaça Major, on la colla castellera Tirallongues aixecarà un pilar. La marxa comptarà també amb la participació de músics de carrer i la coral Refilets, de Música per la Llibertat, que interpretarà el cant dels Segadors.
El cartell d’aquesta dissetena edició és obra del manresà Joel Abad, il·lustrador, muralista i dissenyador gràfic amb una important trajectòria internacional. Les torxes es podran adquirir des d’una hora abans de l’inici de la marxa, al preu de 4 euros. El parlament de cloenda de la marxa anirà a càrrec de l’escriptor i activista Víctor Alexandre.
Subscriu-te per seguir llegint
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Els Mossos detenen dos saquejadors en una platja de Tarragona i un jutjat prohibeix que s’acostin al jaciment
- Espectacle de drons al parc de l'Agulla
- Boticaria García revela què és més saludable: beure una Coca-Cola Zero o una cervesa 0,0
- El Correfoc de Manresa cremarà i petarà amb la seguretat com a prioritat
- Buhos omple el carrer Sallent en un concert reivindicatiu
- El castell de focs desborda el parc de l'Agulla