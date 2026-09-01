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La Comisió 11 de Setembre fa una crida a adherir-se a la Marxa de Torxes

Els organitzadors demanen mobilitzar-se davant la repressió policial contra el símbol de l'estelada

La Marxa de Torxes de Manresa se celebrarà la vigília de la Diada, el 10 de setembre

La Marxa de Torxes de Manresa se celebrarà la vigília de la Diada, el 10 de setembre / OSCAR BAYONA

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Manresa

La Comissió 11 de Setembre, formada per l’ANC i Òmnium Cultural Bages-Moianès, amb el suport logístic de la CUP, ERC, Junts per Catalunya i Poble Lliure, organitza la dissetena Marxa de Torxes per la Independència a Manresa.

Els organitzadors fan una crida a entitats i ciutadania en general per adherir-s’hi, amb la voluntat, afirmen, «que la societat civil es faci seva una marxa que vol reivindicar més que mai una nació lliure i sobirana, en un moment de repressió policial contra un símbol del moviment, com és l’estelada».

Com és costum, la Marxa de Torxes es durà a terme en la vigília de l’Onze de Setembre, el dia 10. El punt de concentració i la sortida serà la plaça Neus Català a 2/4 de 9 del vespre. A partir d’aquí recorrerà el passeig de Pere III, la plaça Sant Domènec, la Plana de l’Om i el carrer Sant Miquel, fins a la plaça Major, on la colla castellera Tirallongues aixecarà un pilar. La marxa comptarà també amb la participació de músics de carrer i la coral Refilets, de Música per la Llibertat, que interpretarà el cant dels Segadors.

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El cartell d’aquesta dissetena edició és obra del manresà Joel Abad, il·lustrador, muralista i dissenyador gràfic amb una important trajectòria internacional. Les torxes es podran adquirir des d’una hora abans de l’inici de la marxa, al preu de 4 euros. El parlament de cloenda de la marxa anirà a càrrec de l’escriptor i activista Víctor Alexandre.

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