El Correfoc de la Festa Major de Manresa es tanca amb una gentada i 65 ferits
El recorregut, que va acabar a quarts d'una de la matinada, més tard del previst, es va desenvolupar amb força fluïdesa
Una autèntica gentada va celebrar, aquest dilluns a la nit, el darrer acte de la Festa Major de Manresa. El Correfoc, no només va començar i va acabar en una plaça Major que estava a petar, també amb la perifèria de tots els vials per on va passar plens de gent. Moltes persones el van voler seguir. El recompte final dels participants atesos a l'hospital de campanya muntat a la plaça d'Europa va ser de 65, quatre de les quals es van derivar a l'Hospital Sant Joan de Déu. La majoria de les atencions van ser per cremades. També hi va haver una lipotímia i alguna rascada i contusió.
La valoració de Xàldiga Taller de Festes, organitzadora de l'acte, ha estat bona. "Bastant fluid i el públic molt bé", ha destacat Albert Maestro, cap del Correfoc d'aquest 2026, un cop completat. Sí que és cert que hi va haver l'acostumat tap al carrer de Sant Miquel, però, per altra banda, la gent que el va anar a mirar, cada vegada té més clar on s'ha de posar i on no s'ha de posar. Amb tot, encara va fer falta treure alguna persona d'on no havia d'estar.
La traca de 2.000 metres de la Plana, un dels moments més esperats del recorregut, va petar bé i totes les moscades es van fer segons el previst. El Correfoc, que va començar puntual a 2/4 de 10 del vespre, va acabar al cap de quatre hores. La cirereta la van posar Banda Neon i la dj. Anna Gisbert fins a ben entrada la matinada.
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