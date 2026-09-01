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El Correfoc de la Festa Major de Manresa es tanca amb una gentada i 65 ferits

El recorregut, que va acabar a quarts d'una de la matinada, més tard del previst, es va desenvolupar amb força fluïdesa

El Correfoc tanca amb un espectacle de foc i de gent la Festa Major de Manresa

El Correfoc tanca amb un espectacle de foc i de gent la Festa Major de Manresa / Oscar Bayona

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Una autèntica gentada va celebrar, aquest dilluns a la nit, el darrer acte de la Festa Major de Manresa. El Correfoc, no només va començar i va acabar en una plaça Major que estava a petar, també amb la perifèria de tots els vials per on va passar plens de gent. Moltes persones el van voler seguir. El recompte final dels participants atesos a l'hospital de campanya muntat a la plaça d'Europa va ser de 65, quatre de les quals es van derivar a l'Hospital Sant Joan de Déu. La majoria de les atencions van ser per cremades. També hi va haver una lipotímia i alguna rascada i contusió.

La valoració de Xàldiga Taller de Festes, organitzadora de l'acte, ha estat bona. "Bastant fluid i el públic molt bé", ha destacat Albert Maestro, cap del Correfoc d'aquest 2026, un cop completat. Sí que és cert que hi va haver l'acostumat tap al carrer de Sant Miquel, però, per altra banda, la gent que el va anar a mirar, cada vegada té més clar on s'ha de posar i on no s'ha de posar. Amb tot, encara va fer falta treure alguna persona d'on no havia d'estar.

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