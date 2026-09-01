Els jocs envaeixen la plaça Sant Domènec de Manresa
Arranca la 24a Setmana de Jocs al Carrer
S’anul·la la Nit de Jocs a la plaça Major d’aquest dimarts, i dimecrs es traslladarà a una altra plaça
Crear ciutadania, comunitat, relacionar-se, que els avis juguin amb els néts o conèixer altres jocs del món. Però sobretot jugar. Aquest és l’esperit de la Setmana de Jocs al Carrer que s’ha posat en marxa aquest dimarts just després, com és costum de la festa major. Carrers i places del Barri Antic de Manresa continuaran plenes. En aquest cas de jocs i canalla. L'activitat és organitzada pel CAE amb el suport de l'Ajuntament de Manresa.
L’apunyalament mortal de Carles Vilajosana la matinada de dimarts a Manresa ha alterat la Setmana de Jocs al Carrer. Aquest dimarts s’ha anul·lat la Nit de Jocs que se celebra a la plaça Major. Sí que es farà la nit de dimecres, però en un altre punt de la ciutat amb la voluntat de ser coherents amb el dia de dol oficial decretat per l’Ajuntament de Manresa, quan les banderes de l’edifici de la plaça Major penjaran a mig pal.
Aquest dimarts a la tarda sí que s’ha dut a terme la jornada inaugural a una plaça Sant Domènec que ha quedat plena de jocs del món de la companyia ‘El burro de jocs’. De tants que n’hi havia els nens i nenes no donaven l’abast. Han pogut triar entre jocs de cuina, xanques, o el tradicional quatre en ratlla, però gegant. Tots de fusta i de països dels cinc continents.
A partir d’aquest dimecres la Setmana de Jocs al Carrer, que celebra la seva 24a edició, s’escamparà per carrers i places del Barri Antic. A partir de 2/4 de 6 de la tarda i fins a 2/4 de 9 del vespre a Sant Domènec hi haurà jocs de taula; a la Plana de l’Om, jocs gegants i sobredimensionats; a la plaça Puigmercadal, de populars i tradicionals; a la plaça Europa, cooperatius; a la placeta de la Mel, s’hi concentrarà joc simbòlic; a l’Espai Manresa 1522, jocs de taula centenaris i a la plaça del Milcentenari n’hi haurà d’habilitat.
Les activitats van en la línia dels altres anys i hi ha jocs nous. On sí que hi ha canvis és a les Nits de joc, explica el director del CAE, Nasi Muncunill. Es portaran a terme de les 10 a 2/4 d’1 de la nit, tret de divendres quan s’acabarà a les 2. Són per a majors de 14 anys i hi haurà activitats noves i la participació de sis clubs de joc.
El joc és entreteniment, fomenta la creativitat i a més a més és divertit. Si es fa al carrer afavoreix la cooperació i la construcció de vincles i també reivindica l’espai públic com un lloc per compartir i fer comunitat, recorda el CAE.
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