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Els Mossos escorcollen un pis de Manresa pel crim del carrer Sant Jaume

La policia busca proves en un habitatge del carrer de la travessera dels Drets

Operatiu policial al Barri Vell de Manresa pel crim comès al carrer Sant Jaume

Operatiu policial al Barri Vell de Manresa pel crim comès al carrer Sant Jaume

Eduard Font Badia

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Eduard Font Badia

Manresa

Durant tot el matí un important operatiu de Mossos d'Esquadra ha estat escorcollant un habitatge del carrer de la travessera dels Drets, al barri vell de Manresa, en el marc de la investigació per l'homicidi de Carles Vilajosana, aquesta matinada al carrer Sant Jaume.

Al punt del migdia s'ha personat a la zona la policia científica. Posteriorment ha arribat la jutja en funcions de guàrdia a Manresa i encara s'està escorcollant el pis per trobar proves relacionades amb l'apunyalament mortal a la capital del Bages.

Tota l'estona ha estat tallat al pas del carrer on hi ha l'habitatge i el carrer del Forn de santa Llúcia.

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El crim ha tingut lloc durant la matinada d’aquest dimarts al carrer Sant Jaume de Manresa. Segons ha explicat un veí de la zona a Regió7, cap a dos quarts de quatre de la matinada s’haurien sentit «crits i soroll» al carrer. Poc després, diversos testimonis haurien vist un grup de joves molt alterats movent-se per la zona. Aquest matí, els Mossos ja havien identificat dues persones pressumptament relacionades amb el crim.

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