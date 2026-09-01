Els Mossos escorcollen un pis de Manresa pel crim del carrer Sant Jaume
La policia busca proves en un habitatge del carrer de la travessera dels Drets
Durant tot el matí un important operatiu de Mossos d'Esquadra ha estat escorcollant un habitatge del carrer de la travessera dels Drets, al barri vell de Manresa, en el marc de la investigació per l'homicidi de Carles Vilajosana, aquesta matinada al carrer Sant Jaume.
Al punt del migdia s'ha personat a la zona la policia científica. Posteriorment ha arribat la jutja en funcions de guàrdia a Manresa i encara s'està escorcollant el pis per trobar proves relacionades amb l'apunyalament mortal a la capital del Bages.
Tota l'estona ha estat tallat al pas del carrer on hi ha l'habitatge i el carrer del Forn de santa Llúcia.
El crim ha tingut lloc durant la matinada d’aquest dimarts al carrer Sant Jaume de Manresa. Segons ha explicat un veí de la zona a Regió7, cap a dos quarts de quatre de la matinada s’haurien sentit «crits i soroll» al carrer. Poc després, diversos testimonis haurien vist un grup de joves molt alterats movent-se per la zona. Aquest matí, els Mossos ja havien identificat dues persones pressumptament relacionades amb el crim.
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