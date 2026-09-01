Els Mossos identifiquen dues persones per l'apunyalament mortal a Manresa
Els veïns expliquen que un grup de joves molt alterats es movia per la zona poc abans de l'atac a la víctima, un català de 45 anys
Regió7
Els Mossos d’Esquadra han identificat dues persones en el marc de la investigació per l’apunyalament mortal que ha tingut lloc aquesta matinada al carrer Sant Jaume de Manresa. Tot i aquestes identificacions, de moment no s’ha practicat cap detenció en relació amb la mort de l’home, de 45 anys, localitzat sense vida a la via pública. Algunes fonts apunten que la víctima era nascuda en un municipi del Bages i que era una persona força coneguda a Manresa. La seva identitat, però, no ha estat comunicada oficialment.
La policia catalana manté oberta la investigació per determinar què va passar i esclarir les circumstàncies de l’agressió. Les primeres informacions apunten que la víctima hauria mort a conseqüència d’un apunyalament. Segons ha explicat un veí de la zona a Regió7, cap a dos quarts de quatre de la matinada es van sentir «crits i soroll» al carrer Sant Jaume. Poc després, diversos testimonis haurien vist un grup de joves molt alterats movent-se per la zona.
Passades les cinc de la matinada, els serveis d’emergències van rebre l’avís de l’incident. Quan els efectius d’emergències van arribar al lloc, van localitzar el cos de l’home ferit de gravetat davant del número 15 del carrer Sant Jaume, però no van poder fer res per salvar-li la vida.
Durant aquest matí, els Mossos han mantingut acordonada la zona per dur a terme les diligències policials i permetre l’aixecament del cadàver, que s'ha efectuat a les 10 del matí. Fins al carrer Sant Jaume també s’hi ha desplaçat la comitiva judicial. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies dels fets i l'autoria. De moment, no consten detencions relacionades amb el cas.
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