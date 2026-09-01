Ofici
Jaume Martínez, de l'empresa Maderas Martínez: «Feina n'hi ha; el que ha canviat és la manera de treballar»
Els oficis tradicionals cada cop tenen menys professionals, una situació que també afecta la fusteria, que reclama noves vocacions per garantir-ne la continuïtat
Ruben Costa
Els oficis tradicionals cada cop tenen menys professionals que els exerceixen. La fusteria n’és un exemple: mentre les empreses tenen dificultats per trobar treballadors amb experiència i coneixements especialitzats, també hi ha obstacles perquè els joves que volen aprendre l’ofici puguin incorporar-se al mercat laboral. Una situació que, segons Jaume Martínez, propietari, juntament amb el seu germà, de l’empresa Maderas Martínez, explica com ha canviat el sector de la fusta.
Com descriuries actualment la situació del sector de la fusteria a Manresa i a la Catalunya Central?
El sector ha canviat molt. Cada cop queda menys gent que treballi la fusta com abans, és a dir, que tingui un taller, maquinària, coneixements i capacitat per treballar la fusta des de zero. El que està creixent és més aviat el perfil de l’instal·lador: es compra un moble o un producte prefabricat i l’únic que es fa és ensamblar-lo i instal·lar-lo a casa del client. Això fa que l’ofici tradicional de fuster s’estigui perdent. Cada vegada hi ha menys professionals que sàpiguen treballar la fusta massissa o que tinguin tots els coneixements necessaris per transformar-la. Al mateix temps, les empreses també ens hem d’adaptar al que demana el mercat. Cada vegada tenim més maquinària i mecanització i necessitem perfils que coneguin aquestes màquines i tinguin coneixements una mica més propers als d’una fusteria.
En el vostre cas, és habitual que els joves que acabin de pràctiques acabin sent contractats? Per què?
Nosaltres hem contractat joves, però no n’hem agafat cap que vingués directament d’un cicle formatiu de fusteria, perquè nosaltres som un magatzem i necessitem altres perfils. Tot i això, el problema de la incorporació dels joves al món laboral és general. Per aprendre un ofici necessites temps. Un aprenent, quan entra, no pot fer la mateixa feina que un oficial que porta deu anys treballant. Durant els primers anys necessita que algú l’ensenyi, el supervisi i li revisi la feina. Això significa hores d’un oficial que deixa de fer la seva feina per formar-lo. Per això crec que els contractes d’aprenent haurien d’estar més facilitats. Si una empresa assumeix el risc i la inversió de formar un jove durant dos anys, hauria de tenir alguna compensació. Per exemple, una cotització a la Seguretat Social més baixa durant aquest període. Si no, l’empresa ha de pagar pràcticament el mateix per una persona que encara està aprenent que per un oficial que ja pot produir des del primer dia.
Quins són ara mateix els principals problemes que afecten el sector?
Un dels principals problemes és l’administració. Hi ha moltes normatives que van canviant i moltes responsabilitats que recauen sobre les empreses. Això fa que cada vegada t’ho pensis més abans de contractar algú. Abans, si tenies un pic de feina, podies contractar una persona per assumir-lo. Ara moltes empreses prefereixen perdre aquell pic de feina abans que contractar algú i assumir tota la responsabilitat que comporta. I crec que això és contraproduent per a l’economia i per al creixement de les empreses. També hi ha el problema del relleu generacional. Hi ha fusteries que tenen feina, clients i funcionen bé, però el propietari es jubila i no troba ningú que vulgui continuar el negoci. Al final es venen les màquines i la fusteria desapareix. I això passa no perquè no hi hagi feina, sinó perquè no hi ha persones que vulguin continuar aquell negoci.
El sector té prou feina actualment o hi ha hagut un canvi en la demanda en els darrers anys?
Feina n’hi ha. El que ha canviat és el tipus de feina. Hi ha hagut un canvi de coses més artesanals cap a productes més prefabricats. Amb les mateixes hores, un instal·lador pot fer molt més volum que abans un fuster tradicional. Una altra cosa és si aquest volum es tradueix en més beneficis. Si ets un instal·lador, tens molta més competència que quan hi havia molts fusters i ebenistes que feien una feina més especialitzada. També hi ha sectors que estan creixent, especialment la construcció amb fusta. Cada vegada hi ha més interès per construir estructures i edificis amb fusta, però aquí ens trobem amb un altre problema: no hi ha prou professionals preparats per fer aquestes feines.
Quina diferència hi ha entre el que feia un fuster abans i el que fa avui?
Abans el fuster treballava molt més la fusta directament. Tenia les màquines, comprava la matèria primera i podia fabricar un moble des de zero. Ara moltes coses ja venen processades i preparades de fàbrica. Per tant, el fuster actual fa molt més muntatge i instal·lació. Els materials arriben pràcticament acabats i la feina consisteix a ensamblar-los i ajustar-los. Això també ha fet que la qualitat dels productes industrials hagi augmentat, perquè les màquines poden treballar amb molta precisió. En canvi, el que s’està perdent és el coneixement de treballar la fusta massissa. Cada vegada hi ha menys professionals que sàpiguen fer determinades feines manualment. I precisament aquests coneixements poden ser molt importants en el futur, perquè són coses que una màquina no pot fer de la mateixa manera.
Com afecta la competència dels mobles industrials i de les grans cadenes al sector de la fusteria?
Jo crec que les grans cadenes no perjudiquen necessàriament tot el sector. Elles tenen l’avantatge de fabricar mil unitats del mateix moble, mentre que una fusteria pot fer-ne un de sol i adaptar-lo completament a una casa. Quan tens una cuina nova i pots adaptar l’espai als mòduls estàndard, és molt fàcil comprar en una gran cadena. Però quan fas una rehabilitació i tens espais irregulars o necessites una mida concreta, és molt més difícil adaptar-hi un producte prefabricat. En aquests casos necessites algú de proximitat que faci aquella peça a mida. També crec que és important que dins del mateix sector es controli la qualitat. Si algú fa una feina mal feta i la gent acaba associant aquella mala qualitat amb els mobles de fusta, això perjudica tots els professionals. Si un producte està mal fet, acaba donant mala imatge a tot el sector.
Quins àmbits de la fusteria tenen més potencial de creixement?
Sobretot la construcció amb fusta. Si les normatives europees sobre emissions en la construcció avancen, hi haurà molta més necessitat d’utilitzar fusta en lloc de formigó i acer. Aquí hi ha un mercat enorme. El problema és que actualment no tenim prou professionals per assumir-lo. Ja hi ha edificis de fusta que s’estan construint a Catalunya i molts dels equips que els munten han de venir de fora perquè aquí no hi ha prou gent especialitzada. També hi ha molta capacitat industrial per fabricar mobiliari, cuines i altres elements de fusta. El que falta és sobretot personal especialitzat que sàpiga muntar, instal·lar i treballar aquests productes. I crec que això també demostra que el problema dels oficis no és que no hi hagi feina. Hi ha feina, però cada vegada costa més trobar persones que vulguin formar-se, especialitzar-se i quedar-se en l’ofici.
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