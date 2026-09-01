Junts demana repatriacions per als agressors del crim de Manresa si no són del país
El portaveu del grup a Manresa ha emès un comunicat en què
Junts x Manresa ha emès un comunicat aquest dimarts a la tarda arran del crim de la matinada passada en què demana repatriacions per als agressors del crim de Manresa si no són del país. El portaveu de la formació a l'Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit, afirma que amb aquests fets de la capital del Bages "s’ha traspassat una línia que una ciutat no es pot permetre". Exigeix que "s’arribi al final en la investigació, que s’esclareixin completament els fets i que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei". I afegeix que "en el cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d’origen un cop completes les penes". I al mateix, reclama que "siguin atorgades immediatament a Catalunya les competències en immigració".
"Manresa està de dol per l’assassinat de Carles Vilajosana", indica Bacardit, que dona escalf a la família de Vilajosana. Per al polític manresà es tracta d'un fet "absolutament intolerable". I afegeix que "davant d’un fet tan greu no podem limitar-nos a lamentar-lo i continuar com si res hagués passat". "Manresa no pot normalitzar la violència", sentència. Contrari a una reacció espantadissa, indica que "no podem acceptar que la inseguretat, l’incivisme, la degradació de determinats espais i la por acabin formant part de la vida quotidiana dels ciutadans".
"Negar els problemes, minimitzar-los o desqualificar els ciutadans que els expressen no farà que desapareguin", diu Bacardit, que continua el seu discurs mirant als grups que estan al govern en diferents institucions: "Quan la política no escolta, quan no dona respostes o quan té por de parlar dels problemes, deixa un espai que altres aprofiten per alimentar la por i la confrontació que no aporten cap solució. No podem haver d’escollir entre negar els problemes o caure en els braços del populisme".
Per al líder de Junts, "Manresa necessita recuperar seguretat, convivència, ordre i esperança" i demana que es respectin "les normes, l’autoritat democràtica i el dret a viure tranquil·lament com a fonaments indispensables de qualsevol societat lliure". I assenyala que "la seguretat i la convivència no són de dretes ni d’esquerres".
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