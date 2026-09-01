L’enginyer Xavier Blay, pare de la pregonera de Manresa, serà acomiadat a Sitges
Pare de la científica Estel Blay, va morir als 68 anys
Aquest dissabte a les 12 del migdia se celebrarà al tanatori d’Àltima de Sitges, una cerimònia de comiat de l’enginyer Xavier Blay. Pare de la pregonera de la Festa Major de Manresa, la doctora i enginyera aeroespacial Estel Blay, va morir a principis d’aquest mes.
Nascut a Barcelona fa 68 anys, es va traslladar a Manresa quan es va casar amb Carme Carreras Roqueta. La seva filla, Estel Blay, va tenir un record pel seu pare just abans de començar el pregó de festa major que va pronunciar dissabte passat al saló de plens de l’Ajuntament de Manresa. «Estaria orgullós», va dir. També el va descriure com «el barceloní més manresà de tots».
Blay era gerent de l’empresa Ecotec a Sallent, multinacional que es dedica als tractaments biològics de gasos i aigües residuals. Apassionat del mar, era nedador i havia sigut waterpolista. Establert a Manresa, passava temporades a Sitges.
Era una persona d’escoltar molt i dir les paraules correctes i de forma breu, ha explicat Estel Blay a Regió7.
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