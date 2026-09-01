L'Ajuntament de Manresa condemna l'apunyalament del carrer Sant Jaume i decreta un dia de dol
En un comunicat, el consistori ha anunciat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 del migdia a la plaça Major
L’Ajuntament de Manresa ha condemnat «amb la màxima fermesa i rotunditat» la mort violenta d’un home aquesta matinada al carrer de Sant Jaume. El consistori considera que es tracta d’uns fets «d’una gravetat extrema» que han causat una profunda consternació a la ciutat.
Des del moment en què ha tingut coneixement del succés, l’Ajuntament ha mantingut contacte amb el Departament d’Interior i amb els Mossos d’Esquadra i ha ofert la seva col·laboració. La Guàrdia Urbana de Manresa també participa en les tasques d’investigació, que estan liderades per la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos.
El consistori confia que la investigació permeti aclarir els fets i identificar els responsables perquè puguin respondre davant la justícia. De moment, els Mossos mantenen oberta la investigació per determinar les circumstàncies de la mort.
En nom de la ciutat, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, s’ha posat en contacte amb la família de la víctima per traslladar-li el condol i oferir-li el suport del consistori. També ha contactat amb l’alcalde de Castellnou de Bages, municipi on residia Carles Vilajosana, la víctima de l'agressió.
D’altra banda, l’Ajuntament ha convocat aquest dimarts al matí, de manera extraordinària i urgent, una junta de portaveus dels grups municipals. La reunió ha acordat decretar un dia de dol oficial a la ciutat com a mostra de rebuig a la violència i de suport als familiars i amics de la víctima.
En aquest marc, el consistori ha convocat un minut de silenci aquest dimecres 2 de setembre, a les 12 del migdia, a la plaça Major de Manresa.
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