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L'Associació de Veïns de les Escodines de Manresa s'afegeix a una convocatòria veïnal de rebuig pel crim de Carles Vilajosana

S'ha fet una crida a assistir, aquest dimecres, a les 9 del vespre, al carrer de la Divina Pastora, a una concentració en silenci i amb espelmes

Dispositiu policial pel crim al carrer de Sant Jaume de Manresa

Dispositiu policial pel crim al carrer de Sant Jaume de Manresa / El Periódico

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Regió7/G.C.

Manresa

L'Associació de Veïns i Veïnes del barri de les Escodines de Manresa s'ha adherit a una convocatòria veïnal, aquest dimecres, 2 de setembre, a les 9 del vespre, al carrer de la Divina Pastora per expressar el seu rebuig davant dels fets que han tingut lloc aquest dimarts a la matinada al carrer de Sant Jaume, on hi ha hagut l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, de 45 anys i veí de Castellnou de Bages.

Amb el missatge "ens unim com a barri per recordar una vida que s'ha perdut i per dir ben clar que la violència no té lloc entre nosaltres", es convida tothom qui ho desitgi a assistir-hi i a portar una espelma per participar en un acte que es farà en silenci.

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En la convocatòria l'entitat veïnal expressa "el més sentit condol a familiars i amics d'en Carles Vilajosana".

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L'Associació de Veïns de les Escodines de Manresa s'afegeix a una convocatòria veïnal de rebuig pel crim de Carles Vilajosana

L'Associació de Veïns de les Escodines de Manresa s'afegeix a una convocatòria veïnal de rebuig pel crim de Carles Vilajosana

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