El manresà Josep Vives renova quatre anys més com a delegat del Govern de la Generalitat al Con Sud
L'advocat, periodista i gestor esportiu promou des del 2022 les relacions institucionals, econòmiques, socials i culturals amb la República Argentina, la del Paraguai, la República Oriental de l'Uruguai i la de Xile
En obrir-se la convocatòria per escollir els delegats de la nova etapa, va decidir presentar-s'hi
Regió7/G.Camps
El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts designar la barcelonina Meritxell Marsà com a nova delegada de l’executiu a Alemanya i la tarragonina Elena Moya com a nova delegada al Regne Unit i Irlanda, així com renovar el fins ara delegat al Con Sud, el manresà Josep Vives, per a un mandat prorrogable de quatre anys.
Vives mantindrà la missió de promoure les relacions institucionals, econòmiques, socials i culturals amb la República Argentina, la República del Paraguai, la República Oriental de l'Uruguai i la República de Xile.
Tal com ja va informar Regió7, Marie Kapretz, experta en relacions internacionals i amb vincles amb el Berguedà, ha estat fins a finals de juliol la delegada del Govern a Berlín. En total, ha representat durant deu anys Catalunya a la ciutat on va néixer. Fins que va ser nomenada, va viure en una masia de Cercs (Berguedà) i va ser la cap de l’oposició (per ERC) a l’Ajuntament de Cercs i consellera comarcal (2013-2015).
Josep Vives (Manresa, 1965) és advocat, periodista i gestor esportiu i des de l’any 2022 és el delegat del Govern al Con Sud. Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, el seu nom està molt vinculat al món de l’esport on, entre altres responsabilitats, ha exercit com a portaveu del Futbol Club Barcelona i com a responsable de Comunicació de l’Àrea Social i de la Fundació Barça entre els anys 2015 i 2021. També ha estat el president executiu del club Bàsquet Manresa (2002-2015), del qual presideix la Fundació Foment del Bàsquet.
Vincles estrets amb el món de la comunicació
En l’àmbit acadèmic, va ser director del Màster de Comunicació Esportiva de la Universitat Internacional de Catalunya i professor a Barcelona Activa. També ha estat conferenciant i ponent en diverses universitats catalanes.
La seva trajectòria professional ha estat molt vinculada al món de la comunicació des de l’any 1982. Ha exercit com a periodista, tertulià i comentarista polític i esportiu en diversos diaris, canals de televisió i emissores de ràdio catalanes, i destaca la seva trajectòria a Catalunya Ràdio, on va formar part de la redacció d’esports (1989 i 2002).
En l’àmbit polític, va ser regidor a l’Ajuntament de Manresa (1999-2008) i candidat a l’alcaldia de la ciutat (2003 i 2007). Parla català, castellà, anglès i francès.
Kapretz, a qui relleva Marsà, van comunicar al Govern la seva intenció de no continuar al capdavant de la seva delegació en obrir-se la convocatòria per escollir els delegats de la nova etapa. En canvi, Vives sí que va decidir presentar-s'hi.
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